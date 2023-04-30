У держбюджеті передбачено 3,3 млрд доларів на відновлення України, – Марченко

При цьому потреби України на відновлення у 2023 році становлять 14,1 млрд доларів.

Міністр фінансів Сергій Марченко обговорив із виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом співпрацю у межах масштабної макрофінансової програми Євросоюзу для України на 2023 рік.

Про це повідомляє сайт Мінфіну.

Під час зустрічі у столиці Швеції Стокгольмі Марченко подякував ЄС за лідерство у наданні Україні фінансової допомоги.

“Завдяки підтримці ЄС під час війни були своєчасно здійснені першочергові бюджетні видатки. На цей рік програма МФД передбачає надання Україні пільгового фінансування у розмірі до 18 млрд євро, враховуючи 6 млрд євро, які вже перераховані до державного бюджету. Це, безперечно, вагомий внесок у фінансування бюджетного дефіциту та підтримку економіки країни в умовах воєнного стану”, – сказав міністр.

За словами Марченка, з огляду на активні бойові дії та спричинену ними економічну стагнацію Україна потребує підтримки міжнародних партнерів для реалізації швидкого відновлення. Із необхідних 14,1 млрд доларів на 2023 рік у держбюджеті передбачено 3,3 млрд доларів. Сторони обговорили інструменти мобілізації решти необхідних ресурсів.

Марченко подякував ЄС за наміри долучитися до фінансування термінового відновлення та зазначив, що швидка мобілізація коштів є життєво важливою.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що відновлення України почнеться вже цього року. Для цього нашій країні потрібно 14 млрд доларів. Півтора мільярди доларів готові виділити США.