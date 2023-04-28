​Для фінансування гуманітарного розмінування відкривають спецрахунок Міністерства економіки

Перерахувати на нього кошти можна у гривні та в іноземній валюті.

Для фінансування заходів із гуманітарного розмінування відкривають спеціальний рахунок Міністерства економіки.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, росіяни замінували до 30% площ нашої держави.

"Потрібно прискорювати очищення земель, особливо сільськогосподарських. План заходів із розмінування вже реалізовується. Наразі відкриваємо спеціальний рахунок Міністерства економіки. Усі охочі зможуть перерахувати туди кошти в гривні та в іноземній валюті на фінансування гуманітарного розмінування", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, за даними Міноборони Великобританії, для розмінування України, ймовірно, знадобиться щонайменше десятиліття.

Напередодні на Харківщині підірвалися на ворожій міні працівники енергопідприємства. У результаті загинув водій, а четверо електромонтерів отримали поранення різного ступеня тяжкості.