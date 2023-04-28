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Послушник Почаївської лаври виправдовував російську агресію у соцмережах, - СБУ

48-річний послушник отримав підозру.

Послушник Почаївської лаври виправдовував російську агресію у соцмережах, - СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про викриття ще одного представника УПЦ (МП), який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів. 

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“Зловмисником виявився 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври. Фігурант використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди”, - йдеться в повідомленні. 

Крім того, як зазначається, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і намагався дискредитувати українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: 

  • ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);
  • ст. 111-1 (колабораційна діяльність). 

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”. 

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