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Резніков презентував нові дорадчі органи – Громадську антикорраду та Офіс з підтримки змін

Першим завданням є реформа закупівель. 

Резніков презентував нові дорадчі органи – Громадську антикорраду та Офіс з підтримки змін
Фото: скріншот

Міністр оборони України Олексій Резніков презентував нові консультативно-дорадчі органи – Громадську антикорупційну раду та Офіс із підтримки змін.

У брифінгу, крім міністра, взяли участь очільники цих органів. Голова Офісу з підтримки змін Юлія Марушевська зазначила, що основною функцією є залучення найкращих фахівців, щоб привнести експертизу для трансформації Міноборони та повʼязаних із ним структур. 

"Для нас важливі зміни. І підхід – це почергове впровадження, коли ми беремо окрему зміну, окремий проєкт, будуємо під цей проєкт команду з кращих професіоналів України, можливо залучаємо експертизу світову також, і запускаємо цю зміну", – повідомила вона.

Першим проєктом є реформа закупівель. Вона стосується лише нелетальної номенклатури. В результаті запуску проєкту мають створити агентство закупівель, що розділить функціонал у міністерстві. Формуванням політики закупівель займатиметься міністерство, а самим процесом закупівель – агентство. 

Допомагати в запуску реформи буде мобілізований керівник ДП "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов. За його словами, ідея реформи полягає в тому, аби МО не саме для себе формувало правила і саме ж за цими правилами реалізовувало політику. Закупівельна агенція буде професійною, матиме кадрові ресурси, щоб реалізувати закупівлю без корупції, якісно і вчасно. 

Головним результатом реформи закупівель, за словами Резнікова, має бути розмежування напрямку забезпечення ресурсного на залишення в департаменті Міноборони функцій планування потреби, встановлення стандартів і інших вимог та контроль за якістю.

"А окремо буде існувати по суті комерційна структура, яка, виконуючи ці стандарти, ефективно використовуючи державні кошти, буде забезпечувати. Надавати послугу, надавати сервіси", – сказав він.

Резніков вірить, що вдастся створити найкращу агенцію, сервісом якої захочуть скористатися й інші сили оборони. 

Громадську антикорупційну раду очолив Євген Грушковець. Він зазначив, що антикорада складається з 15 осіб – це сформований склад.

"Антикорупційній раді не просто приймають рішення. Але рішення, які приймаються, є концентровані і вони повинні приносити результат", – зауважив він.

За його словами, понад 40 000 осіб голосували за цих 15 членів ради. Рада зробить ключовий акцент на процедурі закупівлі.

"Ми б хотіли безпосередньо впливати на ті процеси, які вже відбуваються. Звісно, ми б хотіли розуміти, що відбувається, і що буде далі", – сказав він.

Нагадаємо, формування цих дорадчих органів відбулося після повʼязаних із міністерством оборони скандалів. Деякі з них стосувалися закупівель харчування для ЗСУ. Тоді журналісти і Центр протидії корупції стверджували, що продукти харчування купуються за завищеними цінами.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів, а купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі. Крім цього, перевіряти інформацію про можливі зловживання в МО при закупівлі продуктів харчування для військових взялося НАБУ. Підозру отримали колишні заступник міністра оборони та глава одного з департаментів МО. 

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