Skynex. Наступний технологічний рівень для ЗСУ
Skynex. Наступний технологічний рівень для ЗСУ
Вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину​
Вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину​
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Як виглядає Чернігів через рік після початку великої війни
Як виглядає Чернігів через рік після початку великої війни
Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників
Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
Український фанк: шпаринка свободи в радянській музиці
Український фанк: шпаринка свободи в радянській музиці
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві не виявлено аварійних підтоплень

Але є підтоплення заплави шаром понад 20 см.

У Києві не виявлено аварійних підтоплень

Станом на ранок 29 квітня рівень води у Дніпрі у Києві біля мосту «Метро» майже не змінився, додано лише +1 см (9291 см). 

Про це інформують у Київській міській військовій адміністрації.

Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається – І (жовтий).

«На цю мить по Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром понад 20 см — острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків», — розповів очільник КМВА Сергій Попко.

Підписуйтесь на наш Google News

Раніше у КМВА заявили, що попри підйом води у Дніпрі, загрози промисловим об'єктам і житловим масивам немає.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies