У Києві не виявлено аварійних підтоплень

Але є підтоплення заплави шаром понад 20 см.

Станом на ранок 29 квітня рівень води у Дніпрі у Києві біля мосту «Метро» майже не змінився, додано лише +1 см (9291 см).

Про це інформують у Київській міській військовій адміністрації.

Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається – І (жовтий).

«На цю мить по Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром понад 20 см — острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків», — розповів очільник КМВА Сергій Попко.

Раніше у КМВА заявили, що попри підйом води у Дніпрі, загрози промисловим об'єктам і житловим масивам немає.