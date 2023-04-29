Через шторм Росія зменшила кількість своїх кораблів у Чорному морі, але ракетоносії залишилися

Два кораблі можуть містити до 16 ракет "Калібр".

Росія зменшила чисельність свого корабельного угруповання у Чорному морі з 17 до 14 одиниць, але кількість ракетоносіїв залишилася незмінною - їх наразі є два.

Про це в етері телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, суттєво погіршилася погода в Чорному морі - там знову шторми, 4-5 балів.

"Корабельне угруповання дещо зменшилося, але ракетоносії залишилися на місці. Тобто, якщо вчора на вечір їх було 17, зараз 14, але два надводні ракетоносії перебувають на бойовому чергуванні, їх максимальне спорядження може сягати 16 "Калібрів", - сказала Гуменюк.

Вона додала, що "вони готові до пусків, але не факт, що вони їх будуть здійснювати, оскільки пам’ятаємо - кількість "Калібрів" у них не така велика на даному етапі, але і відновлювати їх складно".

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня зазначила, що військові не виключають точкові ракеті удари, як це було у Миколаєві.

Нагадаємо, росіяни 27 квітня били по Миколаєву ракетами "Іскандер-К".

Днями Одещину попередили про високий ризик ракетних атак - Росія тоді збільшила кількість ракетоносіїв: два надводних і два підводних кораблі чергували в угрупованні Чорноморського флоту РФ.