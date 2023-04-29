Росія втратила на війні в Україні вже понад 190 тисяч солдатів

Українські захисники ліквідували іще 580 російських окупантів. Таким чином загальна кількість знищених загарбників сягнула 190040 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат рашистів:

танків ‒ 3697 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,

артилерійських систем – 2908 (+3) од,

РСЗВ – 543 (+0) од,

засобів ППО ‒ 294 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4),

крилатих ракет ‒ 932 (+21),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) од,

спеціальної техніки ‒ 355 (+2).

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники знищили два ворожі БпЛА оперативно-тактичного рівня і два ударні дрони.