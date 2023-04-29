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Росія втратила на війні в Україні вже понад 190 тисяч солдатів

Минулої доби українські бійці зменшили чисельність окупаційних військ на 580 осіб.

Росія втратила на війні в Україні вже понад 190 тисяч солдатів
Фото: скрін відео

Українські захисники ліквідували іще 580 російських окупантів. Таким чином загальна кількість знищених загарбників сягнула 190040 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат рашистів:

  • танків ‒ 3697 (+3) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од, 
  • артилерійських систем – 2908 (+3) од, 
  • РСЗВ – 543 (+0) од, 
  • засобів ППО ‒ 294 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 294 (+0) од, 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 932 (+21),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) од,
  • спеціальної техніки ‒ 355 (+2).

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники знищили два ворожі БпЛА оперативно-тактичного рівня і два ударні дрони.

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