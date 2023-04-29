Росія втратила на війні в Україні вже понад 190 тисяч солдатів

Українські захисники ліквідували іще 580 російських окупантів. Таким чином загальна кількість знищених загарбників сягнула 190040 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Серед інших втрат рашистів:
- танків ‒ 3697 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,
- артилерійських систем – 2908 (+3) од,
- РСЗВ – 543 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 294 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4),
- крилатих ракет ‒ 932 (+21),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) од,
- спеціальної техніки ‒ 355 (+2).
Нагадаємо, за минулу добу українські захисники знищили два ворожі БпЛА оперативно-тактичного рівня і два ударні дрони.