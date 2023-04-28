Головне за день. П’ятниця, 28 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут та Мар’їнку, 40 відбитих атак противника, наслідки нічних ворожих ракетних ударів, президенти Чехії і Словаччини в Києві. Яким запам’ятається 428-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що цієї доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках. На жаль, є влучання. Загинули та отримали поранення мирні люди.

Загалом упродовж доби, противник здійснив пуск 23 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Наші захисники знищили 21 крилату ракету, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня. Від ракетного терору росіян постраждали міста Умань на Черкащині, Дніпро, а також Українка на Київщині. За попередньою інформацією, загинуло понад 20 цивільних людей, серед них 3 дітей. Пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків та інша цивільна інфраструктура. Також ворог завдав 28 авіаційних ударів та здійснив 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу здійснив понад 40 атак на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 28 квітня – в нашій новині.

Російська авіація вкотре завдала удару керованими авіабомбами по прикордонню Чернігівської області, повідомляє оперативне командування "Північ".

За інформацією військових, із 15:30 по 15:35 було зафіксовано три "приходи", ймовірно КАБ (керовані авіабомби), випущені з двох літаків по населеному пункту Костобобрів.

"За інформацією від ДСНС, внаслідок авіаудару в житловому секторі пошкоджено 8 цивільних будинків, з них 2 горять. Про потерпілих інформація уточнюється", - зазначили в ОК "Північ".

До України прибули САУ Caesar, які передала Данія, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Данія мала намір використовувати ці системи для своєї армії, але мудро і благородно вирішила передати їх ЗСУ через значну загрозу, яку російська агресія проти України становить для Європи в цілому”,- написав Резніков.

Він додав, що Данія також організувала тренування наших бійців на цій техніці.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Чехії Петром Павелом та президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Глави держав підписали спільну декларацію про підтримку української європейської та євроатлантичної інтеграції, повідомив Зеленський під час пресконференції.

“Вдячний Словаччині та Чехії за підтримку інтеграції нашої держави у європейську і євроатлантичну. Відповідні принципи зафіксовані у спільній декларації, яку ми тільки-но підписали”, – зазначив Зеленський.

Європейська комісія домовилась з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо імпорту української агропродовольчої продукції, повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Я радий оголосити, що ми досягли політичного рішення щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Ми домовилися з Україною та п'ятьма її сусідніми країнами-членами ЄС, як врегулювати ситуацію", – сказав Домбровскіс. Він уточнив, що Єврокомісія запропонувала заборону на імпорт для чотирьох видів продукції: пшениця, кукурудза, ріпак, насіння соняшнику. Водночас до переліку не увійшла соняшникова олія. Щодо деяких продуктів, включаючи олію, будуть проводитися захисні розслідування.

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