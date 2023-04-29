Україна зробить все можливе, щоб держава-терорист якнайшвидше відповіла за скоєне нею.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 29 квітня звернувся, зокрема, до організаторів та виконавців ракетного обстрілу, внаслідок якого в Умані загинули 23 людини, у тому числі 6 дітей.

“Ми зробимо все можливе, щоб держава-терорист якнайшвидше відповіла за скоєне нею. Кожен, хто готує от такі ракетні обстріли, не може не знати, що стане співучасником вбивства. Кожний, хто наводить ракети і запускає, хто обслуговує літаки, кораблі, не лише ті, хто віддають накази, а усі: ви всі терористи і вбивці, і ви всі маєте бути покарані”, - сказав президент.

Він повідомив, що життя шести дітей забрав цей удар по Умані. Загалом 23 людини загинуло.

Президент також повідомив, що наступного тижня готується кілька важливих кроків щодо організації спецтрибуналу проти російських воєнних злочинців і щодо прискорення поразку держави-терориста.

“Україні не достатньо, щоб Росія була слабкою, як вона є зараз, а треба, щоб вона відповіла за все, скоєне нею”, - сказав Зеленський.

Він уточнив, що готуються нові санкційні рішення щодо ВПК терористів, а також щодо іноземних суб’єктів, чия діяльність допомагає Росії продовжувати терор.

“Днями підписав нові укази про відзначення нагородами наших захисників, наших героїв. Ще майже 450 воїнів Збройних Сил України: сухопутних військ, десантників, Повітряних сил, тероборони. І ще понад 300 з Національної гвардії, нашої поліції, ДСНС, прикордонників”, - повідомив президент.

Він зауважив, що загалом за час повномасштабної війни вже 45 038 українців і українок відзначені державними нагородами. І це свідчення надзвичайного щоденного героїзму українців.

Нагадаємо, російські пропагандисти видали кадри зруйнованого будинку в Умані за "обстріл Донбасу бойовиками". Використане ними відео було раніше опубліковане українським ДСНС.