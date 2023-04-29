"Ми з вами. Ви помститесь за полеглих, повернете собі свободу. Росіє, іди додому!".

Під час візиту в Україну, президент Чехії Петр Павел розписався на техніці підрозділу Збройних сил України, який вирушає на фронт.

Про це Павел написав у Twitter.

"Я знаю це відчуття. Ваш підрозділ прямує на фронт, ви хочете йти з ними, ви хочете подавати приклад. Як командир, я завжди підтримував своїх бійців. Сьогодні це вже не моя роль", - написав він.

Павел зазначив, що прийшов, щоб "додати українським бійцям відваги".

"Ми з вами. Ви помститесь за полеглих, повернете собі свободу. Росіє, іди додому!", - додав Павел.

Нагадаємо, що сьогодні Петр Павел завітав до Дніпра, де відвідав переселенців та вшанував загиблих цивільних і військових.