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Президент Чехії розписався на техніці ЗСУ, яка прямує на фронт

"Ми з вами. Ви помститесь за полеглих, повернете собі свободу. Росіє, іди додому!".

Президент Чехії розписався на техніці ЗСУ, яка прямує на фронт
Президент Чехії Петр Павел

Під час візиту в Україну,  президент Чехії Петр Павел розписався на техніці підрозділу Збройних сил України, який вирушає на фронт.

Про це Павел написав у Twitter.

"Я знаю це відчуття. Ваш підрозділ прямує на фронт, ви хочете йти з ними, ви хочете подавати приклад. Як командир, я завжди підтримував своїх бійців. Сьогодні це вже не моя роль", - написав він.

Павел зазначив, що прийшов, щоб "додати українським бійцям відваги".

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"Ми з вами. Ви помститесь за полеглих, повернете собі свободу. Росіє, іди додому!", - додав Павел.

Нагадаємо, що сьогодні Петр Павел завітав до Дніпра, де відвідав переселенців та вшанував загиблих цивільних і військових.

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