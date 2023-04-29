Посол України у Німеччині закликав Берлін до нових поставок зброї

Найбільше потрібні зенітні комплекси, такі як IRIS-T SLM, Patriot та Gepard.

Ексбоксер Володимир Кличко, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та посол України в Німеччині Олексій Макеєв

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав Берлін до подальшого постачання озброєнь Києву на тлі очікуваного контрнаступу українських військ.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Найбільше потрібні зенітні комплекси, такі як IRIS-T SLM, Patriot та Gepard", - заявив дипломат у суботу, 29 квітня.

Крім того, Києву в найкоротший термін необхідно більше бронетехніки, танків і артилерійських систем, а також далекобійних боєприпасів.

Український посол наголосив,що від швидкості та обсягу постачання військової допомоги залежить безпека Європи.

"Поразка Росії є гарантією нормального життя в Європі", - зазначив дипломат.

У той же час Макєєв схвально відгукнувся про попередні постачання озброєнь Німеччиною, особливо наголосивши на "стратегічному і довгостроковому" підході ФРН разом з партнерами по НАТО.

За його словами, саме такий безперебійний процес необхідний нам, щоб досягти успіху на фронті.

Зазначається, що Німеччина передала Києву, серед іншого, 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами, 34 зенітні самохідні установки Gepard, 40 бойових машин піхоти Marder, а також зенітний ракетний комплекс Patriot та 2 системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Такі дані представлені в переліку військової підтримки України, що регулярно оновлюється, розміщеному на сайті уряду ФРН.

Нещодавно президент України заявив, що початок контрнаступу не пов'язаний з отриманням F-16. Він вважає, що Україна не може заморозити конфлікт, бо Росія також використає цей час.