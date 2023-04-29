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Початок контрнаступу не пов'язаний з отриманням F-16, - Зеленський

Він вважає, що Україна не може заморозити конфлікт, бо Росія також використає цей час.

Початок контрнаступу не пов'язаний з отриманням F-16, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Західні винищувачі «сильно допомогли б» українському контрнаступу, але його початок не буде прив’язаний до їх отримання. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю журналістам фінських, шведських, данських і норвезьких медіа.

«Ми розуміємо, що так затягувати ми не будемо, і будемо починати (контрнаступ – ред.) ще до того, як у нас з’являться F-16 або щось ще. Заспокоювати Росію, що нам потрібно кілька місяців, щоб навчатися на літаках, і тільки потім ми почнемо – ні, так не буде. Ми почнемо й будемо йти вперед, але паралельно, я вважаю, що це дуже потрібно», – заявив голова держави.

Він додав, що Україна не може заморозити конфлікт, аби підготувати свої війська, тому що Росія також використає цей час.

«Якщо заморозити цей конфлікт, думати про підготовку наших військових, дати час – так просто не вийде, Росія буде зміцнюватися, вона налагодить виробництво, багато країн дадуть їй спокій, вона навчиться обходити санкції, час буде працювати на Росію. А потім, коли вона зміцніє, вона знову повернеться», - сказав Зеленський.

Відтак, додав він, російські війська повинні бути повністю витіснені з української території, тоді Росія «буде займатися виключно своїми внутрішніми питаннями».

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Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів якнайшвидше почати тренувати українських пілотів на F-16. 

А Зеленський нещодавно закликав Британію очолити формування "повітряної коаліції" для України. Президент обговорив із радником Ріші Сунака посилення оборонної підтримки України.

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