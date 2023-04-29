Повітряні сили заявили про знищення двох "шахедів" та одного БпЛА оперативно-тактичного рівня

Ворожі цілі ліквідували бійці повітряних командувань "Схід" і "Південь".

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29 квітня українські захисники ліквідували два "шахеди" та один безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, близько четвертої години сили та засоби повітряного командування "Схід" збили два ударних БпЛА типу "Shahed".

Близько 10.00 на південному напрямку у зоні відповідальності повітряого командування "Південь" протиповітряна оборона знищила ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 2471 БпЛА.