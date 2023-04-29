"Бавовна" у Севастополі є божою карою за вбитих цивільних громадян в Умані, - Юсов

Внаслідок вибуху у Севастополі 29 квітня знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність - близько 40 тисяч тонн.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, інформує РБК-Україна.

Він уточнив, що ці нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту РФ.

"У місті Севастополь 29 квітня відбулася "бавовна", яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не знаходитися поряд з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора", - розповів Юсов.

Він також додав, що Головному управлінню розвідки відомо про розкрадання, яке здійснювали місцеві окупанти на цьому та інших об'єктах.

"Варто зазначити, що нам відомо про розкрадання посадовими особами окупаційної влади нафтопродуктів та про інші корупційні дії на цій нафтобазі та інших об'єктах. Це, безумовно, розширює можливості українських Сил безпеки та оборони", - зазначив представник розвідки.

Нагадаємо, що 29 квітня у тимчасово окупованому Росією Севастополі спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі.