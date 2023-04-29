Україна отримає $25 млн від Міжнародної фінансової корпорації розвитку для допомоги малому та середньому бізнесу

"Ми маємо діяти терміново, щоб допомогти економіці України не просто вижити, а й процвітати", - наголосила посол США в Україні.

Україна отримає $25 млн для допомоги малому та середньому бізнесу.

Про це повідомила у твітері посол США в Україні Бріджит Брінк.

За її словами, відповідний договір підписали гендиректор агентства федерального уряду США DFC Скотт Натан, помічниця керівника Бюро USAID у справах Європи та Євразії адміністратора Ерін Елізабет МакКі, координатор допомоги Держдепу США у Європі Марія Лонгі і Президент України Володимир Зеленський.

$25 млн - це інвестиції від "Міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC) у Horizon Capital для допомоги малому та середньому бізнесу, що швидко розвивається", - зазначила Брінк.

"Ми маємо діяти терміново, щоб допомогти економіці України не просто вижити, а й процвітати. Підтримуючи оборону України, ми також інвестуємо в українське майбутнє", - підкреслила посол.

Тепло привітали в Києві генерального директора @DFCgov Скотта Натана, помічника адміністратора @USAIDEurope Ерін МакКі та координатора допомоги @StateDept у Європі Марію Лонгі для підписання з @Zelenskyyua договору про $25 млн інвестицію 🇺🇸 Міжнародної фінансової корпорації… pic.twitter.com/FjeryPYZ8e — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 29, 2023

Нагадаємо, 28 квітня до державного бюджету України надійшли грантові кошти - 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки. А Латвія до кінця 2023 року надасть нашій державі на відновлення ще п'ять мільйонів євро.