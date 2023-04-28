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Єврокомісія досягла угоди з п'ятьма країнами ЄС щодо імпорту української агропродовольчої продукції

Єврокомісія запропонувала заборону на імпорт для чотирьох видів продукції: пшениця, кукурудза, ріпак, насіння соняшнику. 

Єврокомісія досягла угоди з п'ятьма країнами ЄС щодо імпорту української агропродовольчої продукції
Валдіс Домбровскіс
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія домовилась з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо імпорту української агропродовольчої продукції.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Я радий оголосити, що ми досягли політичного рішення щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Ми домовилися з Україною та п'ятьма  її сусідніми країнами-членами ЄС, як врегулювати ситуацію", – сказав Домбровскіс.

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Він уточнив, що Єврокомісія запропонувала заборону на імпорт для чотирьох видів продукції: пшениця, кукурудза, ріпак, насіння соняшнику. 

Водночас, до переліку не увійшла соняшникова олія. Щодо деяких продуктів, включаючи олію, будуть проводитися захисні розслідування.

Крім того, Європеський Союз виділить пакет підтримки у розмірі 100 млн євро для постраждалих фермерів у цих п’ятьох країнах.

В свою чергу, Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина скасують односторонні заходи щодо заборони на імпорт української продукції.

"Ми врахували занепокоєння як фермерів сусідніх країн ЄС, так і України", – наголосив Домбровскіс.

Термін дії заборони віцепрезидент Єврокомісії не назвав.

Нові заходи мають набути чинності на день пізніше 5 червня, коли закінчуються чинні заходи, котрі запроваджують безмитну торгівлю з Україною.

Раніше повідомлялось, що Польська молочна палата, яка є найбільшою організацією молочної промисловості у Польщі, виступає проти заборони на ввезення молока та молочних продуктів із України.

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