Цьогоріч дефіцит електроенергії може виникнути і влітку, - Укренерго

Ремонтна кампанія весни-літа 2023 року буде однією з найскладніших.

Хоча зазвичай в Україні протягом весни й літа спостерігається надлишок потужності, цьогоріч через значні пошкодження електростанцій може виникнути дефіцит і влітку.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Він додав, що дефіцит буде компенсуватися збільшенням потужності на теплових електростанціях, а також імпортом електроенергії.

Кудрицький наголосив, що ремонтна кампанія весни-літа 2023 року буде однією з найскладніших.

Причиною цього є масштабні руйнування, яких зазнала енергосистема взимку, і те, що в окупації залишається декілька великих електростанцій.

“Їх нам не вистачало взимку і не вистачає зараз. Ми будемо активувати всі наявні генеруючи потужності, щоб у період ремонтів підтримувати баланс енергосистеми”, -підкреслив Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, Укренерго пояснило, чому Україна не може експортувати електроенергію до країн Європи. Одна з причин - НКРЕКП не затвердила порядок проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів.