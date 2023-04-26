Об’єми реалізації товарів для посівної в мережі торговельних центрів Епіцентр цьогоріч зросли на 97% в порівнянні з минулим роком.

Як зазначають в компанії, найчастіше у цій категорії українці купують насіння (приріст становить +64%), грунтосуміші (+121%), добрива (+107%) та агрохімію (+122%). А найбільше зростання у порівнянні з минулим роком показала підгрупа товарів для розсади (+128% та +74%).

“Цьогоріч люди почали готуватися до посівної набагато раніше, ніж зазвичай. Ще в грудні ми помітили певний ажіотаж на товари для розсади, хоча зазвичай він починався у другій половині січня. Комплекти для розсади, торфогорщики та касети просто розмітали з полиць. Також спостерігався підвищений попит на насіння, а у березні реалізація добрив досягла максимального показника за останні кілька років”, - коментує директор напрямку “Сад, город” в мережі Епіцентр Світлана Лісанті.

За її словами, головною причиною суттєвого зростання об’ємів реалізації товарів для посівної стали низький попит минулого року та інфляційні процеси. Торік продажі цієї продукції у багатьох регіонах країни обвалилися внаслідок повномасштабного вторгнення. При цьому за останній рік більшість товарів для посівної подорожчали через зростання валютного курсу, збільшення цін на енергоносії, логістику тощо.

“Втім, цьогоріч об’єми реалізації перевищують навіть показники 2021 року як в грошовому (+71%), так і в натуральному вираженні (+4%). З одного боку, люди почали закуповувати насіння, добрива та грунтосуміші наперед через побоювання подальшого зростання цін. З іншого, можна зробити висновок, що в умовах зростання безробіття та скорочення доходів все більше українців сподіваються прогодувати себе за рахунок домашнього господарства”, - пояснює Світлана Лісанті.

За інформацією мережі Епіцентр, зараз покупці надають перевагу якісним професійним брендам, які гарантують високу врожайність та максимальний ефект. А при виборі між кількома аналогами вирішальним для українців є ціновий фактор. Водночас, на відміну від минулого року, коли через бойові дії та порушення логістичних ланцюжків подекуди спостерігався дефіцит деяких видів насіння та добрив, зараз проблем з їх нестачею в країні немає.

У компанії також нагадали, що сезон товарів для посівної в Україні розпочинається в середині березня, а пікові продажі припадають на квітень-травень.