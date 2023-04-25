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Єврокомісія погодилася ввести заборону на імпорт соняшникової олії з України

Раніше в списку заборони були пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник.

Єврокомісія погодилася ввести заборону на імпорт соняшникової олії з України
Фото: minfin.com.ua

Єврокомісія погодилася заборонити імпорт соняшникової олії з України, але транзит цього продукту буде дозволено.

Про це повідомляє RMF FM.

“Ми не відмовимося від наших дій на цьому етапі, які ми вжили, якщо ми не отримаємо відповідних інструментів, які гарантуватимуть, що польський фермер буде в безпеці, коли мова йде про питання, пов’язані з торгівлею, надходженням товарів з України до Польщі”, - сказав міністр сільського господарства Роберт Телус.

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Раніше Єврокомісія погодилася заборонити імпорт таких продуктів, як пшениця, кукурудза, насіння ріпаку та соняшнику.

Польща також хоче заборонити імпорт з України борошна, меду, цукру, м’яких фруктів (заморожених), яєць, м’яса (особливо птиці), молока та молочних продуктів, а також яблучного соку та яблучного концентрату.

Європейська комісія запропонувала 100 млн євро підтримки для фермерів, з яких польським фермерам дістанеться майже 40 млн євро. Також з держбюджету Польщі фермери можуть отримати ще 80 млн євро. 

Нагадаємо, 16 квітня прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер повідомив, що країна тимчасово забороняє імпорт зерна з України.  Днями уряд Польщі заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з України з метою захисту польського аграрного ринку. Також Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових, олійних культур та деяких інших сільськогосподарських продуктів з України. Це повʼязано з тим, що через дешевшу українську продукцію знижуться попит на аналогічні товари країн-сусідів. Україна доставляє зернові транзитом через сусідів, оскільки розвʼязана Росією війна заважає експорту морем.

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