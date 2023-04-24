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УЗ відновила перевезення сільгосппродукції через Польщу

Водночас питання щодо 3 тис. вагонів, які були завантажені до введення заборони, залишається невирішеним.

УЗ відновила перевезення сільгосппродукції через Польщу
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

Укрзалізниця відновила перевезення української сільськогосподарської продукції для транзиту через територію Польщі, припинені з 15 квітня.

Відповідні відвантаження дозволено для наземного транзиту і для транзиту до морських портів Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце і Шецин, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідне повідомлення про скасування обмежень на зазначені перевезення компанія отримала від польського перевізника PKP Cargo 21 квітня. Зазначено, що цьому передувало розпорядження щодо транзитних вантажів з України міністра розвитку і технологій Польщі Вальдемара Буди.

Водночас уточнюється, що дзеркальні обмежувальні конвенції щодо транзиту низки вантажів у напрямку Польщі, запроваджені УЗ із 17 квітня також буде скасовано незабаром. Питання щодо 3 тис. вагонів з українською сільгосппродукцією, які були завантажені та прийняті до перевезення до введення конвенційної заборони польськими перевізниками, залишається невирішеним.

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Нагадаємо, що міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини написали листа до Європейської комісії з пропозицією розширити перелік продукції з України, яку заборонено імпортувати.

У рішенні Польщі припинити ввезення зерна з України в односторонньому порядку є політичний підтекст, вважає міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

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