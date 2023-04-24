УЗ відновила перевезення сільгосппродукції через Польщу

Водночас питання щодо 3 тис. вагонів, які були завантажені до введення заборони, залишається невирішеним.

Укрзалізниця відновила перевезення української сільськогосподарської продукції для транзиту через територію Польщі, припинені з 15 квітня.

Відповідні відвантаження дозволено для наземного транзиту і для транзиту до морських портів Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце і Шецин, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідне повідомлення про скасування обмежень на зазначені перевезення компанія отримала від польського перевізника PKP Cargo 21 квітня. Зазначено, що цьому передувало розпорядження щодо транзитних вантажів з України міністра розвитку і технологій Польщі Вальдемара Буди.

Водночас уточнюється, що дзеркальні обмежувальні конвенції щодо транзиту низки вантажів у напрямку Польщі, запроваджені УЗ із 17 квітня також буде скасовано незабаром. Питання щодо 3 тис. вагонів з українською сільгосппродукцією, які були завантажені та прийняті до перевезення до введення конвенційної заборони польськими перевізниками, залишається невирішеним.

Нагадаємо, що міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини написали листа до Європейської комісії з пропозицією розширити перелік продукції з України, яку заборонено імпортувати.

У рішенні Польщі припинити ввезення зерна з України в односторонньому порядку є політичний підтекст, вважає міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.