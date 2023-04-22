Болгарія розблокує автомобілі з українською аграрною продукцією

Болгарія дозволить рух автомобілів з аграрною продукцією з України, які зараз знаходяться на кордоні.

Про це заявив міністр аграрної політики Микола Сольський, інформує пресцентр Мінагрополітики.

«З болгарами погодили розблокування та розвантаження автівок», – заявив Сольський після переговорів з міністром сільського господарства Болгарії Явором Гечевим.

За його словами, «сторони обговорили ситуацію, що склалася, домовилися дочекатися рішення Єврокомісії і потім продовжити переговори».

У свою чергу болгарський міністр після переговорів зазначив, що 25 квітня в Люксембурзі очікується зустріч міністрів сільського господарства країн-членів-ЄС, де може бути узгоджено рішення, повідомляє БТА.

Нагадаємо, що уряд Болгарії у середу, 19 квітня, запровадив тимчасову заборону на імпорт продуктів харчування з України, за винятком транзитних.

21 квітня міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини написали листа до Європейської комісії з пропозицією розширити перелік продукції з України, яку заборонено імпортувати.