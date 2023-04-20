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Київрада розірвала договори оренди з фірмою через ризик забудови буферної зони Софійського собору та Києво-Печерської лаври

Ділянки розташовані на Володимирському узвозі.

Київрада розірвала договори оренди з фірмою через ризик забудови буферної зони Софійського собору та Києво-Печерської лаври
Фото: Борис Корпусенко/ «Вечірній Київ»

Київська міська рада розірвала договори оренди земельних ділянок з приватним підприємством, яке планувало незаконно забудувати дві ділянки на схилах Дніпра.

Про це йдеться на сайті ради.

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На пленарному засіданні 20 квітня депутати підтримали відповідні рішення.

Земельні ділянки розташовані на Володимирському узвозі (будинки №4 та №6), вони входять до буферної зони Софійського собору та Києво-Печерської лаври, схваленої Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

У 2003 та 2004 роках місто передало ці землі в оренду фірмі, яка наразі намагається їх забудувати. 

За словами депутата Київради Дмитра Білоцерковця, до оборудки причетні представники російського бізнесу, яким допомагає виконавча служба - вона начебто погрожує кримінальною відповідальністю за невидачу містобудівних умов та обмежень. 

Нагадаємо, нині депутати Київради проголосували за розірвання угоди про оренду землі з посольством Російської Федерації в Україні.

Раніше аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Києво-Печерської лаври.

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