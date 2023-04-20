Київрада розірвала договори оренди з фірмою через ризик забудови буферної зони Софійського собору та Києво-Печерської лаври

Київська міська рада розірвала договори оренди земельних ділянок з приватним підприємством, яке планувало незаконно забудувати дві ділянки на схилах Дніпра.

Про це йдеться на сайті ради.

На пленарному засіданні 20 квітня депутати підтримали відповідні рішення.

Земельні ділянки розташовані на Володимирському узвозі (будинки №4 та №6), вони входять до буферної зони Софійського собору та Києво-Печерської лаври, схваленої Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У 2003 та 2004 роках місто передало ці землі в оренду фірмі, яка наразі намагається їх забудувати.

За словами депутата Київради Дмитра Білоцерковця, до оборудки причетні представники російського бізнесу, яким допомагає виконавча служба - вона начебто погрожує кримінальною відповідальністю за невидачу містобудівних умов та обмежень.

Нагадаємо, нині депутати Київради проголосували за розірвання угоди про оренду землі з посольством Російської Федерації в Україні.

Раніше аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Києво-Печерської лаври.