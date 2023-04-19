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Спілка молочних підприємств України пропонує заборонити імпорт польської молочної продукції

Заборонити імпорт польської молочної продукції в Україну пропонується на період заборони ввезення українських молокопродуктів до Польщі.

Спілка молочних підприємств України пропонує заборонити імпорт польської молочної продукції
Фото: Діана Буцко

Спілка молочних підприємств України розчарована результатом переговорів у Варшаві стосовно введеної на період з 15 квітня до 30 червня заборони на імпорт в Польщу української сільськогосподарської і харчової продукції.

Про це повідомила пресслужба Спілки молочних підприємств України.

“Ми вимагаємо від нашого уряду захистити вітчизняну молочну галузь введенням дзеркальних заходів: заборонити імпорт польської молочної продукції в Україну на період заборони ввезення українських молокопродуктів до Польщі”, - йдеться у повідомленні.

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У пресслужбі  нагадали, що результатом переговорів стала домовленість про поновлення транзиту через територію Польщі з 21 квітня. Але це рішення не змінює ситуацію з забороною молочного експорту і тим самим ставить під удар українську молочну галузь.

Нагадаємо, що Європейська комісія відреагувала на заборону Угорщини і Польщі імпорту сільгосппродукції з України та заявила, що торгова політика належить лише до компетенції ЄС і що односторонні дії є неприйнятними.

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