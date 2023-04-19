Очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов розповів, як із Росії планують стягнути $5 млрд за захоплення активів Групи у Криму.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, перебуваючи з робочим візитом у Вашингтоні.

За словами Чернишова, до роботи долучилася провідна американська юридична компанія Covington & Burling LLP. Вона презентувала Нафтогазу стратегію стягнення з Росії пятимільярдної компенсації.

Фото: Facebook/Олексій Чернишов

"Ми не очікуємо добровільного відшкодування збитків від РФ, тому зараз опрацьовуємо всі можливі шляхи визнання та примусового виконання арбітражного рішення. Можу запевнити: ми докладемо всіх зусиль, щоб рішення, ухвалене у Гаазі, було втілене у життя", - написав Чернишов.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" і підприємства, що входять до її групи, наприкінці червня 2019 року подали в суд при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі позов про розмір компенсації збитків через захоплення їх активів у Криму на $5,2 млрд.

Днями Арбітражний трибунал зобов’язав Росію виплатити Нафтогазу $5 млрд. Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому.