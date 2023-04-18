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Польща відновить транзит продовольства з України

Перевезення українського зерна через Польщу відбуватимуться з електронними пломбами з GPS.

Польща відновить транзит продовольства з України
Фото: EPA/UPG

Україна домовилась з Польщею про відновлення транзиту продовольства через територію країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

У вівторок, 18 квітня, Польща та Україна відновили переговори щодо транзиту українського продовольства та зерна. В результаті обговорень країнам вдалося досягти домовленостей щодо транзиту українського зерна через Польщу.

"За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з з п'ятниці, 21 квітня, на суботу, 22 квітня", - розповіла міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона уточнила, що зараз уряд очікує офіційну комунікацію від польської сторони щодо технічних аспектів транспортування української продукції територією Польщі.

При цьому, як розповів польський міністр сільського господарства Роберт Телус, його країні вдалося розробити механізми, щоб під час транзиту зерно не залишалося в Польщі. Він уточнив, що для цього буде запроваджено спеціальну систему моніторингу.

"Перевезення українського зерна через Польщу будуть опломбовані електронними пломбами з GPS", - додав міністр.

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Нагадаємо, що Європейська комісія відреагувала на заборону Угорщини і Польщі імпорту сільгосппродукції з України та заявила, що торгова політика належить лише до компетенції ЄС і що односторонні дії є неприйнятними.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс запросив на переговори щодо питання українського зерна міністрів торгівлі п'яти держав, лідери яких звернулися зі спільним листом до ЄК.

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