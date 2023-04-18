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​Єврокомісія запросила на переговори міністрів торгівлі п'яти держав щодо українського зерна

Перемовини планують провести завтра, 19 квітня.

​Єврокомісія запросила на переговори міністрів торгівлі п'яти держав щодо українського зерна
Фото: energynews.com.ua

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс запросив на переговори щодо питання українського зерна міністрів торгівлі п'яти держав, лідери яких звернулися зі спільним листом до ЄК, повідомляє РАР.

Переговори відбудуться у середу, 19 квітня, у другі половині дня у формі відеоконференції.

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Йдеться про Польщу, Угорщину, Румунію, Болгарію та Словаччину. Очільники цих держав наприкінці березня написали листа президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, у якому вимагали втрутитися у ситуацію з напливом українського зерна до ЄС. Ініціатива надійшла від польської сторони.

Нагадаємо, Європейська комісія розглядає можливість виділення додаткового пакету підтримки у розмірі 100 млн євро для фермерів, які постраждали від напливу української сільськогосподарської продукції. Також ЄК відреагувала на заборону Угорщини і Польщі імпорту сільгосппродукції з України та заявила, що торгова політика належить лише до компетенції ЄС і що односторонні дії є неприйнятними.

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