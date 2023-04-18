​Єврокомісія запросила на переговори міністрів торгівлі п'яти держав щодо українського зерна

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс запросив на переговори щодо питання українського зерна міністрів торгівлі п'яти держав, лідери яких звернулися зі спільним листом до ЄК, повідомляє РАР.

Переговори відбудуться у середу, 19 квітня, у другі половині дня у формі відеоконференції.

Йдеться про Польщу, Угорщину, Румунію, Болгарію та Словаччину. Очільники цих держав наприкінці березня написали листа президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, у якому вимагали втрутитися у ситуацію з напливом українського зерна до ЄС. Ініціатива надійшла від польської сторони.

Нагадаємо, Європейська комісія розглядає можливість виділення додаткового пакету підтримки у розмірі 100 млн євро для фермерів, які постраждали від напливу української сільськогосподарської продукції. Також ЄК відреагувала на заборону Угорщини і Польщі імпорту сільгосппродукції з України та заявила, що торгова політика належить лише до компетенції ЄС і що односторонні дії є неприйнятними.