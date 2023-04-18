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Єврокомісія готує новий пакет підтримки фермерам через українське зерно, – ЗМІ

Перший пакет допомоги Польщі, Болгарії та Румунії на 56 млн євро був узгоджений в березні, однак його недостатньо.

Єврокомісія готує новий пакет підтримки фермерам через українське зерно, – ЗМІ
Фото: energynews.com.ua

Європейська комісія розглядає можливість виділення додаткового пакету підтримки у розмірі 100 млн євро для фермерів, які постраждали від напливу української сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє видання Euractiv та "Польське радіо".

"Ми зараз працюємо над другим пакетом заходів, у рамках якого ми продовжуватимемо підтримувати ці країни, які постраждали від постачання з України", – заявив представник Єврокомісії.

Перший пакет допомоги Польщі, Болгарії та Румунії на 56 млн євро був узгоджений наприкінці березня, однак цього пакету недостатньо, щоб заспокоїти польських фермерів. У Єврокомісії сподіваються, що рішення про новий пакет допомоги буде прийнято швидко.

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Нагадаємо, 16 квітня прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер повідомив, що країна тимчасово забороняє імпорт зерна з України.  Днями уряд Польщі заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з України з метою захисту польського аграрного ринку. Також Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових, олійних культур та деяких інших сільськогосподарських продуктів з України. Це повʼязано з тим, що через дешевшу українську продукцію знижуться попит на аналогічні товари країн-сусідів. Україна доставляє зернові транзитом через сусідів, оскільки розвʼязана Росією війна заважає експорту морем. 

Європейська комісія заявила, що торгова політика належить до виключної компетенції ЄС і односторонні дії є неприйнятними.

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