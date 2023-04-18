США планують направити до Києва постійного юридичного радника

Міністерство юстиції США планує цього літа направити до посольства США в Києві постійного юридичного радника, який працюватиме з українськими партнерами з низки складних юридичних питань.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на заяву генерального прокурора США Мерріка Гарланда за підсумками зустрічі з генпрокурором України Андрієм Костіним у Вашингтоні.

Крім того, за словами Гарланда, міністерство юстиції США призначить досвідченого прокурора до Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України, який діє на базі Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT). Він азуватиметься в Гаазі в Євроюсті (Агенції Європейського Союзу зі співпраці у сфері кримінальної юстиції) і надасть доступ до значних ресурсів міністерства, які залучили США.

Гарланд додав, що американські прокурори, які працюють із групою Міністерства юстиції США з розслідування воєнних злочинів, продовжують тісно взаємодіяти з колегами Офісу генерального прокурора України для розслідування конкретних злочинів, скоєних російськими військами, включно з незаконними нападами на цивільних осіб.

"Наші українські колеги допомагають нам у розслідуванні потенційних воєнних злочинів, якими займається Група з відповідальності за воєнні злочини, щодо яких Сполучені Штати мають кримінальну юрисдикцію. До них належать злочини, внаслідок яких американські громадяни постраждали або були вбиті", - зазначив генпрокурор США.

Він додав, що Конгрес нещодавно розширив повноваження Мін'юсту щодо судового переслідування ймовірних воєнних злочинців у Штатах.

"Це означає, що в наступні роки і десятиліття російські воєнні злочинці, які ступили в нашу країну, повинні очікувати, що вони опиняться перед судами США", - пояснив генпрокурор США.

Також Гарланд повідомив, що оперативна група Міністерства юстиції США KleptoCapture "продовжує проводити судові розслідування та конфісковувати підсанкційних пособників Кремля та російської армії". Він запевнив, що США зроблять усе можливе, щоб допомогти Україні досягти справедливості.

"Ми будемо працювати стільки, скільки потрібно, щоб притягнути до відповідальності за законом тих, хто несе відповідальність за жорстокі злочини російського режиму", - наголосив генпрокурор США.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що польські слідчі допоможуть Україні розслідувати випадки геноциду, вчинені росіянами. Наразі Офіс генпрокурора уже зареєстрував понад 77 тис. злочинів окупантів.