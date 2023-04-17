Біля повітряного простору НАТО перехопили російські літаки

Серед них був літак-розвідник.

Реактивні літаки Typhoon перехопили пару російських винищувачів і літак-розвідник поблизу повітряного простору НАТО над Балтійським морем.

Про це повідомляє Skty News.

Три російські літаки над Фінською затокою перехопили пілоти Великобританії у спільній місії з ВПС Німеччини.

Один реактивний літак був ідентифікований як російський розвідувальний літак. Він летів з материкової Росії до Калінінградської області.

Розвідника зустріли два російські винищувачі, що базувалися в Калінінграді, і пролетіли з ним на південь через північно-західну зону естонської зони польоту.

Британці та німці супроводжували літак, перш ніж передати його ВПС Швеції.

Нагадаємо, через російське вторгнення в Україну НАТО змінює концепцію свого реагування на загрозу Росії проти членів Альянсу.