Гершкович оскаржить арешт і утримання під вартою у колишній в’язниці КДБ

Журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович у вівторок оскаржить свій арешт і утримання під вартою у Лефортівській тюрмі − найвідомішій московській в’язниці (колишній в’язниці КДБ) за звинуваченням у шпигунстві.

Про це пише Reuters.

Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) 30 березня повідомила, що затримала Гершковича в уральському місті Єкатеринбург і порушила проти нього справу про шпигунство за збирання за її словами, таємної інформації про військово-промисловий комплекс РФ.

Гершкович є першим американським журналістом, якого затримали уРосії за звинуваченням у шпигунстві після закінчення холодної війни, і журнал заперечує його причетність до шпигунства, як і Сполучені Штати.

Згідно з оприлюдненим судовими документами, у вівторок Лефортовський районний суд розглядатиме скаргу Гершковича на рішення тримати його під вартою в СІЗО Лефортово на час розслідування справи.

Судові документи містили лише основні подробиці справи. Суд заявив, що оприлюднювати частину документів заборонено.

Слухання, по суті, є процесуальними – про те, як Гершковича слід затримати в очікуванні суду, а не про суть звинувачень, оскільки слідчі все ще працюють над деталями справи.

Гершковича, американського сина євреїв радянського походження, які втекли на Захід у 1979 році, ФСБ Росії затримала 29 березня незабаром після того, як він прибув у стейк-хаус у Єкатеринбурзі під час своєї другої поїздки на Урал за місяць.

Його перевели до СІЗО “Лефортово”, яке в радянські часи перебувала під управлінням КДБ, а зараз перебуває у віданні Федеральної служби виконання покарань. Традиційно його використовували для утримання підозрюваних ФСБ у шпигунстві та інших тяжких злочинах.

У Кремлі заявили, що Гершкович займався шпигунством “під прикриттям” журналістики. Міністр закордонних справ Сергій Лавров повідомив Сполученим Штатам, що Гершковича спіймали на гарячому під час спроби отримати секретну інформацію.

Минулого понеділка Сполучені Штати визначили, що Росія “неправомірно затримала” Гершковича, фактично заявивши, що звинувачення у шпигунстві були фіктивними, а справа політичною.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни вважають, що Кремль може використати арешт Гершковича як важіль для отримання поступок від США.