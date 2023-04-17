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Син поваленого іранського шаха відвідає Ізраїль

“Демократичний Іран буде прагнути відновити свої зв'язки з Ізраїлем і нашими арабськими сусідами. цей день ближче, ніж будь-коли", заявив Реза Пахлаві.

Син поваленого іранського шаха відвідає Ізраїль
Фото: EPA/UPG

Реза Пахлаві − вигнаний син іранського шаха, поваленого під час Ісламської революції 1979 року, відвідає Ізраїль цього тижня.

Про це пише Reuters з посиланням на уряд Ізраїлю.

Він стане “найвищою іранською особою”, яка коли-небудь відвідувала Ізраїль з публічним візитом.

“Ізраїль та Іран насолоджувалися теплішими стосунками під час шаха, якого підтримували США, хоча з того часу вони стали ворогами”, − зазначає видання.

Ізраїль у своїй заяві зазначив, що візит Пахлаві має на меті створити “міст між Ізраїлем та іранським народом і висловити спільну опозицію режиму аятоли”.

“Демократичний Іран буде прагнути відновити свої зв'язки з Ізраїлем і нашими арабськими сусідами. На мою думку, цей день ближче, ніж будь-коли”, − цитує Ізраїль заяву Пахлаві.

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Під час свого візиту Пахлаві візьме участь в офіційній ізраїльській церемонії пам'яті жертв Голокосту.

Речник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані на щотижневій пресконференції відповів зневажливо на запитання про поїздку.

“Ні людина, яку ви згадали (Реза Пахлаві), ні мета цієї поїздки, ні місце, куди він хоче поїхати, не варті обговорення”, − сказав він. 

Нагадаємо, Іран веде таємні переговори з Китаєм і Росією про придбання санкційного ракетного палива.

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