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У Польщі починаються масштабні військові навчання Anakonda-23

У них візьмуть участь 13 тисяч бійців НАТО.

У Польщі починаються масштабні військові навчання Anakonda-23
Ілюстративне фото
Фото: ispc.org.ua

У понеділок, 17 квітня, у Польщі розпочинається підготовка до одних з найбільших військових навчань Anakonda-23.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає "Європейська правда".

"На сході і півночі Польщі розпочалась підготовка і передислокація військ до активної частини Anakonda-23 – дев'ятих найбільших циклічних навчань за участю майже 13 тисяч військовослужбовців польської армії, а також армій країн-членів і партнерів Альянсу", – зазначив Блащак.

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Навчання Anakonda – найбільші навчання Збройних сил Польщі, в ході яких перевіряють здатність ключових командних органів польської армії співпрацювати з системою та вибраними елементами командних структур НАТО. Метою навчань є інтеграція національних командних структур і військ союзників у рамках досягнення спроможності проводити стратегічну оборонну операцію в умовах звичайних і гібридних загроз.

Нагадаємо, сьогодні у Швеції також розпочалися найбільші за останні 25 років військові навчання "Аврора 23".

Такожо раніше повідомлялося, що США проведуть навчання стратегічних сил. 

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