Військовий уряд М'янми відпустив понад 3 тис. ув'язнених з нагоди святкування Нового року

Невідомо чи звільнили політичних в'язнів, ув'язнених за опозицію армійському режиму.

Військовий уряд М'янми в понеділок амністував 3113 ув'язнених через святкування Нового року за місячним календарем.

Про це пише Bloomberg.

Невідомо чи звільнили політичних в'язнів, ув'язнених за опозицію армійському режиму.

Серед них є 98 іноземців, які будуть депортовані.

Згідно з даними Асоціації допомоги політичним в’язням, минулого тижня під вартою перебувати близько 17 460 політичних ув’язнених, зокрема колишня цивільна лідерка М’янми Аун Сан Су Чжі.

М'янма перебуває під військовим правлінням з 1 лютого 2021 року, коли її армія скинула обраний уряд Су Чжі. Захоплення зустріли масовим ненасильницьким опором, який з часом перетворився на масову збройну боротьбу.

Міські партизани діють у великих містах, а слабко організовані Сили народної оборони разом зі своїми союзниками в партизанських групах етнічних меншин регулярно завдають ударів по військових колонах і форпостах.

Цивільні жителі взяли на себе основний тягар жорстоких військових наступальних дій у сільській місцевості, включно з використанням артилерії та авіаударами. Це призвело до переміщення понад мільйона людей і спричинило гуманітарну кризу.

З моменту захоплення влади сили безпеки вбили щонайменше 3240 мирних жителів.

Нагадаємо, торік колишній лідерці М'янми Аун Сан Су Чжі додали чотири роки ув'язнення.