У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Договірний бій
Договірний бій
Україна повернула ще 130 полонених: військових, прикордонників, нацгвардійців, моряків
Україна повернула ще 130 полонених: військових, прикордонників, нацгвардійців, моряків
В Індії засудженого ексдепутата та його брата застрелили під час прямого ефіру. Нападники видали себе за журналістів
В Індії засудженого ексдепутата та його брата застрелили під час прямого ефіру. Нападники видали себе за журналістів
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
Керівник повітряного десанту Росії, схоже, повернув собі вагому роль у веденні війни в Україні, – МО Британії
Керівник повітряного десанту Росії, схоже, повернув собі вагому роль у веденні війни в Україні, – МО Британії
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
ГоловнаСвіт

Військовий уряд М'янми відпустив понад 3 тис. ув'язнених з нагоди святкування Нового року

Невідомо чи звільнили політичних в'язнів, ув'язнених за опозицію армійському режиму.

Військовий уряд М'янми відпустив понад 3 тис. ув'язнених з нагоди святкування Нового року
Колишня цивільна лідерка М’янми Аун Сан Су Чжі
Фото: EPA/UPG

Військовий уряд М'янми в понеділок амністував 3113 ув'язнених через святкування Нового року за місячним календарем.

Про це пише Bloomberg.

Невідомо чи звільнили політичних в'язнів, ув'язнених за опозицію армійському режиму.

Серед них є 98 іноземців, які будуть депортовані.

Згідно з даними Асоціації допомоги політичним в’язням, минулого тижня під вартою перебувати близько 17 460 політичних ув’язнених, зокрема колишня цивільна лідерка М’янми Аун Сан Су Чжі.

М'янма перебуває під військовим правлінням з 1 лютого 2021 року, коли її армія скинула обраний уряд Су Чжі. Захоплення зустріли масовим ненасильницьким опором, який з часом перетворився на масову збройну боротьбу.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Міські партизани діють у великих містах, а слабко організовані Сили народної оборони разом зі своїми союзниками в партизанських групах етнічних меншин регулярно завдають ударів по військових колонах і форпостах.

Цивільні жителі взяли на себе основний тягар жорстоких військових наступальних дій у сільській місцевості, включно з використанням артилерії та авіаударами. Це призвело до переміщення понад мільйона людей і спричинило гуманітарну кризу.

З моменту захоплення влади сили безпеки вбили щонайменше 3240 мирних жителів.

Нагадаємо, торік колишній лідерці М'янми Аун Сан Су Чжі додали чотири роки ув'язнення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies