Есмінець США проплив через Тайванську протоку після військових навчань Китаю

Військовий корабель США USS Milius пройшов через Тайванську протоку лише через кілька днів після того, як Китай завершив свої військові дії навколо острова.

Про це пише Reuters.

Американські військові назвали прохід “звичайним" транзитом.

“7-й флот ВМС США заявив, що есмінець з керованими ракетами типу “Арлі Берк” USS Milius здійснив “звичайний транзит через Тайванську протоку” через води, “де у відкритому морі діє свобода судноплавства та польотів у відкритому морі відповідно до міжнародного права””, − йдеться у повідомленні.

Китайське військове командування повідомило, що за есмінцем США стежать.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що судно йшло у північному напрямку через протоку і що під час його переходу ситуація у протоці була “нормальною”.

Військово-морські сили США проводять військові кораблі через протоку приблизно щомісяця, а також регулярно проводять аналогічні місії зі свободи судноплавства у спірному Південно-Китайському морі.

Минулого тижня USS Milius проплив повз один із найважливіших штучних і контрольованих Китаєм островів у Південно-Китайському морі − риф Місчіф. Пекін назвав це незаконним.

Китай продовжив свої військові дії навколо Тайваню після закінчення навчань, хоч і в менших масштабах.

У понеділок вранці міністерство оборони Тайваню заявило, що за останні 24 години виявило 18 китайських військових літаків і чотири військово-морські кораблі, що діяли навколо острова.

Нагадаємо, минулого тижня Китай провів триденні навчання з повітряної та морської блокади навколо Тайваню. У навчаннях взяли участь ядерні бомбардувальники H-6, озброєні бойовими ракетами, військові кораблі та авіаносець “Шаньдун”.

Навчання були відповіддю на нещодавню зустріч президентки Тайваню Цай Інвень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті в Каліфорнії, яка розлютила Пекін.