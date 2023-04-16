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П'ять країн G7 утворили альянс для витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергії

Вони використовуватимуть відповідні ресурси, аби підірвати вплив Росії на ланцюги постачань.

П'ять країн G7 утворили альянс для витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергії
G7
Фото: НАЗК

США, Канада, Велика Британія, Франція та Японія утворили альянс, спрямований на витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергії.

Такої домовленості було досягнуто під час Форуму з ядерної енергетики на полях саміту G7 у Японії, передає "Голос Америки".

Зазнаається, що п’ять країн використовуватимуть відповідні ресурси та можливості секторів цивільної ядерної енергетики, щоб підірвати вплив Росії на ланцюги постачань.

"Ця угода буде використана як основа для того, щоб повністю витіснити Путіна з ринку ядерного палива, і зробити це якомога швидше, щоб відрізати для нього ще один спосіб фінансування свого варварського нападу на Україну та фактично залишити Росію осторонь", - йдеться в повідомленні.

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Виступаючи на зустрічі міністрів енергетики G7 глава британського енергетичного відомства Грант Шаппс сказав, що дешевші та безпечніші відновлювані джерела енергії стануть ключовою частиною енергетичної незалежності Великобританії.

Оскільки конкуренція в глобальному ядерному секторі припинилась після холодної війни, побудовані у ЄС радянські реактори залишаються залежними від спеціально виготовленого палива з Росії.

За дослідженням Королівського інституту об’єднаних служб, вартість імпорту пов’язаних з Росією ядерних технологій і палива в усьому світі минулого року зросла до понад 1 мільярда доларів. У ЄС вартість ядерного експорту Росії впала в деяких країнах, таких як Болгарія та Чехія, але зросла в інших, включаючи Словаччину, Угорщину та Фінляндію, показали дані RUSI, якими поділилися з Politico.

Нагадаємо, раніше комісар ЄС з питань фінансів Мейрід МакГіннес заявила, що черговий пакет санкцій проти РФ уже готовий.

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