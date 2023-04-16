Щонайменше 56 цивільних людей загинули через спробу перевороту в Судані, ще сотні поранені

Унасліок зіткнень у Судані загинули щонайменше 56 цивільних людей і десятки військових. Збройні сили завдали авіаудару по базі воєнізованого угруповання біля столиці, намагаючись відновити контроль, пише Reuters.

Йдеться про базу урядових воєнізованих Сил швидкого реагування (RSF) у місті Омбурман. Військові та RSF змагаються за владу, оскільки політичні фракції ведуть перемовини про формування перехідного уряду після військового перевороту в 2021. RSF відомі своєї співпрацею із російською так званою ПВК "Вагнера". До перевороту 2021 року вони керувалися суданським урядом.

Профспілка лікарів Судану повідомила, що щонайменше 56 мирних жителів були вбиті та 595 людей, у тому числі учасники боїв, поранені.

Також загинули "десятки" військовослужбовців.

Відомо, що люди гинули в аеропорту Хартума та Омдурмані, а також на захід від столиці в містах Ньяла, Ель-Обейд і Ель-Фашер.

Бойовики RSF стверджували, що захопили президентський палац, резиденцію головнокомандувача армії, державну телестанцію та аеропорти в Хартумі та інших містах. В армії ці твердження відкинули.

Головнокомандувач армії генерал Абдель Фаттах Аль-Бурхан сказав телеканалу Al Jazeera, що RSF повинні відступити: "Ми думаємо, що якщо вони розумні, то повернуть своїх військових, які увійшли в Хартум. Але якщо так триватиме, нам доведеться перекинути війська в Хартум із інших районів".

Лідер RSF, генерал Мохамед Хамдан Дагало, назвав Бурхана "злочинцем" і "брехуном" та висловив на його адресу погрози.

Як відомо, унаслідок заворушень в Судані пошкоджено літак української авіакомпанії Sky Up. МЗС України заявило, що інформація про взяття українського екіпажу в заручники неправдива.

У жовтні 2021 року в Судані відбувся військовий переворот. Суданські збройні сили під проводом генерала Аль-Бурхана взяли під контроль уряд. Військові провели затримання суданських посадовців, зокрема міністрів та премʼєр-міністра Абдаллу Гамдока. Гамдока згодом звільнили і він повернувся до влади. У ході переговорів збройним силам та цивільній владі вдалося досягти певних домовленостей, але періодично в країні спалахували протести з закликом стати на шлях демократії. Протести розганялися силовиками. Гамдок подав у відставку в січні 2022 на тлі погіршення кризи в країні.