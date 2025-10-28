У захопленому спецпризначенцями суданському місті Ель-Фашир знайшли докази масових убивств

Генерал армії Судану, що протистоїть RFC, сказав, що скомандував військовим відійти через убивства цивільних і масові руйнування.

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету повідомила про виявлення доказів масових убивств у суданському місті Ель-Фашир, контроль над яким встановило парамілітарне угруповання Сили швидкої підтримки (RFS). Супутникові зображення свідчать про те, що тіла загиблих лежать на вулицях поручі із технікою військ, передає BBC.

Також ці дані підтверджують, що суданська армія втратила в цьому місті всі позиції. Дослідники вважають, що просування RFC, поєднане з обмеженим гуманітарним доступом, "підвищують ризики злочинів проти людяності чи навіть геноциду".

Боротьба за місто Ель-Фашир тривала 18 місяців. Командувач армії Судану підтвердив, що війська відійшли від цього населеного пункту. Генерал заявив, що дав команду відійти у відповідь на постійні руйнування і вбивства цивільних.

RFS зі свого боку заперечує убивства громадян.