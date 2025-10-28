У захопленому спецпризначенцями суданському місті Ель-Фашир знайшли докази масових убивств

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету повідомила про виявлення доказів масових убивств у суданському місті Ель-Фашир, контроль над яким встановило парамілітарне угруповання Сили швидкої підтримки (RFS). Супутникові зображення свідчать про те, що тіла загиблих лежать на вулицях поручі із технікою військ, передає BBC.
Також ці дані підтверджують, що суданська армія втратила в цьому місті всі позиції. Дослідники вважають, що просування RFC, поєднане з обмеженим гуманітарним доступом, "підвищують ризики злочинів проти людяності чи навіть геноциду".
Боротьба за місто Ель-Фашир тривала 18 місяців. Командувач армії Судану підтвердив, що війська відійшли від цього населеного пункту. Генерал заявив, що дав команду відійти у відповідь на постійні руйнування і вбивства цивільних.
RFS зі свого боку заперечує убивства громадян.
- Громадянська війна в Судані триває з квітня 2023. Спецпризначенці Сил швидкого реагування почали боротьбу за владу з військовими, які відібрали її в ході перевороту 2021 року. Тоді суданські збройні сили під проводом генерала Аль-Бурхана взяли під контроль уряд. Військові провели затримання суданських посадовців, зокрема міністрів та премʼєр-міністра Абдаллу Гамдока. Гамдока згодом звільнили і він повернувся до влади.
- У ході переговорів збройним силам та цивільній владі вдалося досягти певних домовленостей, але періодично в країні спалахували протести з закликом стати на шлях демократії. Протести розганялися силовиками. Гамдок подав у відставку в січні 2022. RSF до перевороту контролював суданський уряд, відомо також, що ці сили повʼязані з російською ПВК "Вагнера".
- За понад рік громадянської війни в Судані близько 400 людей померли від холери. А кількість жертв від бойових дій станом на вересень 2024-го оцінювали в 150 000.
- У лютому армія Судану прорвала блокаду ключового південного міста.