Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСвіт

Індія та РФ підписали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків

Йдеться про регіональні пасажирські літаки SJ-100.

Індія та РФ підписали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків
Фото: EPA/UPG

Індія та Росія підписали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків. Компанія Hindustan Aeronautics (HAL) уклала договір з російською United Aircraft щодо виробництва регіональних пасажирських літаків SJ-100.

Про це пише Bloomberg.

Компанія Hindustan Aeronautics не уточнила, чи передбачає угода передачу технологій Індії або який обсяг інвестицій. У рамках договору HAL отримує права на виробництво двомоторних вузькофюзеляжних літаків SJ-100 для індійських замовників.

У виданні зауважують, що оголошення про угоду з’явилося напередодні візиту російського диктатора Путіна до Індії, у період, коли відносини між країнами перебувають під пильною увагою через тиск з боку Білого дому.

Президент США Дональд Трамп і його адміністрація неодноразово критикували Нью-Делі за продовження закупівель російської нафти та запровадили 50% мита на індійські товари, назвавши це покаранням за торгові бар’єри та співпрацю з Москвою.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies