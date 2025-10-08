Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
ГоловнаСвіт

СЗРУ: російські авіакомпанії можуть втратити сотні літаків до 2030 року через західні санкції

Зараз у російських перевізників 1135 літаків. Із них літають лише 1088.

СЗРУ: російські авіакомпанії можуть втратити сотні літаків до 2030 року через західні санкції
Фото: EPA/UPG

Російські авіакомпанії, які внаслідок санкцій втратили доступ до нових літаків, запчастин і техобслуговування, до 2030 року можуть втратити сотні пасажирських авіалайнерів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

"З парку перевізників вибудуть 109 іноземних літаків і ще 230 радянських машин, яким 40-60 років. Також планується списання понад 200 вертольотів, більшість із яких – російського виробництва", — ідеться у повідомленні.

Зараз у російських перевізників 1135 літаків. Із них літають лише 1088 – решту вже розібрано на запчастини. Якщо тенденція збережеться, за п’ять років Росія втратить майже половину цивільного авіапарку. 

Основна причина – санкції, які унеможливлюють повне технічне обслуговування іноземної техніки.

За інформацією розвідки, для старих радянських літаків Росавіація просто продовжує термін служби до 60 років, не враховуючи фактичний технічний стан. Так само у Росії подовжили ресурс двигунів SaM-146 для "Суперджетів".

"Державні плани наростити власне виробництво не виконуються: у 2022–2025 роках російський флот поповнився лише 13 новими літаками замість запланованих понад 120. У 2025 році з 15 запланованих до здачі бортів авіазаводи спромоглися передати лише один", — йдеться у повідомленні.

Росія намагається орендувати літаки за кордоном, щоб компенсувати їх нестачу. Після відмов Казахстану, Катару, Кувейту та Ефіопії, авіакомпанії почали використовувати внутрішні резерви. Вантажна компанія "Волга-Днепр" передала "Аерофлоту" вісім літаків Boeing, які розберуть на запчастини для підтримки решти флоту.

На тлі технічного занепаду зростає міжнародний тиск. ІКАО у своїй останній резолюції звинуватила Росію у дестабілізації глобальної авіанавігації через систематичні перешкоди GPS і закликала припинити порушення міжнародного авіаційного права.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies