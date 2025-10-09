Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСвіт

Папа Лев XIV доручив американським єпископам допомагати мігрантам

Доля шукачів притулку є для понтифіка одним із пріоритетних питань.

Папа Лев XIV доручив американським єпископам допомагати мігрантам
Папа Лев XIV

Під час зустрічі з американськими єпископами Римо-католицької церкви у Ватикані Папа Лев XIV висловив побажання, щоб клірики активніше залучалися до соціальних дискусій, які стосуються антиміграційних заходів президента США Дональда Трампа та його уряду.

Як пише Reuters, перший понтифік-американець дав зрозуміти, що питання захисту шукачів притулку є для нього особисто вкрай важливим. Він попросив єпископів стати голосом мігрантів і говорити про їхні потреби гучніше.

Лев XIV також розповів, що отримує листи від сімей зі США, які бояться депортації і просять його про допомогу. Католики-мігранти просять свого духовного лідера "відкрито боротися з рейдами та несправедливим ставленням".

Папа у Ватикані у середу прийняв, окрім єпископів, сто американців, які займаються служінням у спільнотах мігрантів і подякував їм за важливу роботу.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies