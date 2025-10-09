Папа Лев XIV доручив американським єпископам допомагати мігрантам

Під час зустрічі з американськими єпископами Римо-католицької церкви у Ватикані Папа Лев XIV висловив побажання, щоб клірики активніше залучалися до соціальних дискусій, які стосуються антиміграційних заходів президента США Дональда Трампа та його уряду.

Як пише Reuters, перший понтифік-американець дав зрозуміти, що питання захисту шукачів притулку є для нього особисто вкрай важливим. Він попросив єпископів стати голосом мігрантів і говорити про їхні потреби гучніше.

Лев XIV також розповів, що отримує листи від сімей зі США, які бояться депортації і просять його про допомогу. Католики-мігранти просять свого духовного лідера "відкрито боротися з рейдами та несправедливим ставленням".

Папа у Ватикані у середу прийняв, окрім єпископів, сто американців, які займаються служінням у спільнотах мігрантів і подякував їм за важливу роботу.