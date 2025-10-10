Місце для Путіна: засуджені МКС зможуть утримуватися у Польщі

Польський Сейм у четвер ратифікував угоду з Міжнародним кримінальним судом, відповідно до якої виконання покарання за вироками суду може відбуватися на території Польщі.

Як пише "Європейська правда", 417 депутатів підтримали договір, який передбачає можливість ув'язнення міжнародних злочинців у польських місцях позбавлення свободи. При цьому засуджений не обов'язково має бути громадянином чи резидентом Польщі.

Уряд республіки зберігає право відмовити у наданні умов для виконання покарань, якщо це суперечить національним законам або становить загрозу безпеці держави. Законопроєкт про ратифікацію має ще затвердити Сенат та підписати президент Кароль Навроцький.

Міжнародний кримінальний суд має домовленості про ув'язнення засуджених ще з 15 країнами світу, серед яких Сполучене Королівство, Австрія, Бельгія, Данія, Франція та Фінляндія.