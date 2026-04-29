Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»

Паралельно Росія розгорнула нову гру: тепер Москва хоче перервати постачання вже казахстанської нафти до Німеччини. І звинувачує в усьому Україну.

Тому Україна вже з травня почне отримувати перші транші з 90 млрд євро кредиту від Євросоюзу. Офіційно розпочнеться і перемовний процес про вступ. ЄС також запровадив нові санкції проти Кремля, але їхня ефективність викликає дискусії.

Очільник словацького уряду поводить себе нахабно і не визнає навіть самого факту пошкодження «Дружби» росіянами . Водночас Роберт Фіцо не наважився блокувати кредит для України та санкції проти Кремля.

Майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр вимагав запустити трубу , однак досі не пояснив, як планує відмовитися від дешевої російської нафти. Ба більше, він практично заговорив словами Орбана про «утиски угорців Закарпаття».

Російська нафта після двомісячної паузи повернулася на НПЗ Угорщини і Словаччини. Україна виконала обіцянку і поремонтувала пошкоджений росіянами трубопровід. У відповідь отримала не подяки, а докори.

Точка прийому нафтопроводу «Дружба-2» на Дунайському нафтопереробному заводі у Сазхаломбатті

Російська нафта знову йде на НПЗ Угорщини і Словаччини

Україна дотримала слова перед майбутнім прем'єром Угорщини Петером Мадяром: ремонт на трубопроводі «Дружба» завершили, і тепер російську нафту знову качають на угорські і словацькі НПЗ.

Урядовці Угорщини і Словаччини офіційно підтвердили, що транспортування ресурсу відновили. Скільки саме нафти планують отримувати, не кажуть. Відомо лише те, що теперішній обсяг постачання ділитимуть навпіл, щоб порівну завантажити нафтопереробні заводи держав, які належать угорській компанії MOL.

Майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр знову небагатослівний. З одного боку, він вимагав відновити роботу трубопроводу. Але з іншого — досі незрозуміло, чи планує політик якось вирішувати проблему залежності своєї країни від російської нафти.

Новим міністром економіки й енергетики Угорщини стане Іштван Капітані. У партії «Тиса» його називають дуже авторитетною постаттю в міжнародному бізнесі. Професійна біографія Капітані справді вражає: десятки років роботи у світових бізнес-гігантах. Зокрема, заступником президента британської нафтової компанії Shell. До команди Петера Мадяра він долучився відносно нещодавно — лише в січні.

Перед Іштваном Капітані стоїть важке завдання: стабілізувати фінансовий сектор країни, яким останні два десятиліття керувала по суті група олігархів. Економіка Угорщини дуже покладається, зокрема, на дешеві енергоносії з Росії. Нафту і газ Кремль продає зі значними дисконтами, що можуть сягати чверті від ціни.

Іштван Капітані і Петер Мадяр (ліворуч)

Іштван Капітані практично не говорить про енергетику. Поки що декларує лише бажання покращити бізнес-клімат в Угорщині, знизити податки на доходи фізичних осіб з мінімальної заробітної плати до 9 %.

До вступу на посаду нового уряду Угорщини залишилося кілька днів. Однак Петер Мадяр і його команда досі не озвучили докладного плану економічних перетворень. Цілком незрозуміла й енергетична політика майбутньої угорської влади.

А от зі Словаччиною ситуація цілком передбачувана. Очільник тамтешнього уряду потроху і дуже обережно приміряє роль Орбана. Фінансову допомогу Україні та санкції проти Росії не наважився блокувати, однак підігрує Кремлю. Фіцо вперто не хоче визнавати, що нафтопровід «Дружба» пошкодили саме російські дрони.

«Я міг би зараз багато чого сказати, але скажу лише одне: я думаю, що відкриття нафтопроводу “Дружба” о третій годині ночі вранці підтверджує, що нафтопровід не був пошкоджений. Розумієте, про що я говорю? Він не був пошкоджений. Нафтопровід і нафта були використані як інструменти в геополітичній боротьбі», — стверджує Роберт Фіцо.

Нафтопровід «Дружба» не працював понад два місяці. І що цікаво: паливна криза упродовж цього часу не спіткала ні Угорщину, ні Словаччину. Хоча Орбан і Фіцо лякали громадян своїх держав катастрофою, яку буцімто спровокувала Україна.

За даними консалтингової компанії ExPro, торік південною гілкою нафтопроводу «Дружба» прокачали майже 10 млн тонн російської нафти. І це на 14 % менше, ніж у 2024 році. Показники знизилися до історичного мінімуму. Так мало нафти не прокачували, ймовірно, з початку 1990-х.

Серед причин, зокрема, відмова Чехії від закупівель з Росії. Ця країна також мала велику залежність від постачань з РФ, однак оперативно подолала її. Чого досі не зробили ні Угорщина, ні Словаччина.

Сергій Макогон

«Я давно і системно виступаю за зупинку транзиту російської нафти через Україну, бо це щорічно приносить Кремлю 6 млрд євро. Корупція в Будапешті і Братиславі нікуди не дінеться — просто знайде нових отримувачів після зміни влади в Угорщині. Україна отримає свої 200 млн євро за транзит. Тобто все повернулося на круги своя», — каже екскерівник Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон.

Продаж нафти до Угорщини і Словаччини — це точно не головна стаття доходу для Кремля. Однак Росія була зацікавлена відновити прокачування ресурсу до цих двох країн ЄС, про що у Москві неодноразово заявляли. Задум росіян очевидний — спробувати повернутися на прибутковий європейський ринок енергоносіїв.

Час росіяни обрали вдалий — світова енергетична криза лише набирає обертів через війну в Ірані. Однак глобальні плани Москви поки що ламаються об Єврокомісію. Там не воліють співпрацювати з Росією. З іншого боку — Брюссель не особливо тисне на Угорщину та Словаччину, щоб ті відмовилися закуповувати нафту в РФ. Альтернатива є — порти в Хорватії, однак ні уряд Орбана, ні влада Словаччини не цікавилася такою ідеєю. Як і, до речі, поки що не говорить про альтернативні постачання майбутній угорський прем'єр Петер Мадяр.

«Енергоресурси — це інструмент, за допомогою якого Росія десятиліттями корумпувала європейські уряди, включаючи і всіляких Януковичів, Медведчуків і Тимошенко в нашій державі. Запустивши “Дружбу”, ми запустимо потік корупційних грошей, єдиною ціллю яких буде створити з Петера Мадяра нового Орбана для України», — пише ексголова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

колишній очільник Укренерго Володимир Кудрицький

Мовчання Петера Мадяра можна пояснити. Уже за кілька днів він стане лідером держави, яка наскрізь просочена ставлениками його конкурента Віктора Орбана, який прагне реваншу. Мадяру доведеться фактично повністю змінювати економічну модель Угорщини.

Однак навіть у таких умовах довго відмовчуватися про енергетичну співпрацю з РФ не вийде. Євросоюз має повністю відмовитися від російського викопного палива до 2027 року. У Єврокомісії вже заявили, що світова енергетична криза не стане цьому на заваді.

Чи мала Україна зобов'язання відновити роботу «Дружби»

Угода про транзит російської нафти українською територією чинна до кінця 2029 року. Однак Україна має всі підстави не виконувати її. І головна причина — повномасштабне російське вторгнення. Однак офіційний Київ очевидно не збирається припиняти прокачування.

Відновлення роботи «Дружби» виявилося вигідним усім гравцям.

Україна прагнула розблокувати 90 млрд від ЄС, а також запровадити нові санкції проти Росії. 23 квітня Єврокомісія таки остаточно затвердила виділення кредиту. А Рада ЄС схвалила нові обмеження проти Кремля. Хоча новий санкцій пакет важко назвати проривним. З одного боку, він є чи не найслабшим за останні два роки. Але з іншого, він може закласти основу для майбутньої заборони на морські послуги для російської сирої нафти і нафтопродуктів. Це рішення координуватимуть з країнами Великої сімки, вважають у консалтинговій компанії «Нафторинок».

«Я не бачу в цьому санкційному пакеті нічого суттєвого. Санкції на окремих діячів путінського режиму, на окремі судна, які не діють. Санкції на заходження в порти — то вони цього і не роблять. От ефективні санкції показала Швеція: росіяни зараз обминають шведські води, бо там почали затримувати всі танкери, у яких неправильно заповнені документи. А це у всіх!» — розповідає директор Центру вивчення енергетики Олександр Харченко.

Flora 1, який підозрюють у розливі нафтопродуктів. 3 квітня берегова охорона Швеції затримала біля острова Готланд у Балтійському морі нафтоналивний танкер, який підозрюють у розливі нафтопродуктів.

Паралельно нарешті вдалося розблокувати шість перемовних кластерів про вступ України до Євросоюзу.

Відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» вигідне і Віктору Орбану, який останні дні в кріслі чільника угорського уряду. Політик пішов на розблокування кредиту, санкцій і переговорів, щоб не робити подарунок своєму наступнику Петеру Мадяру. Орбану вигідно наприкінці каденції мати вигляд рятівника енергетики Угорщини.

Тим паче, що багаторічний прем'єр хоч і відмовився від депутатського мандата, але йти з політики точно не збирається. Зрештою, його партія буде найбільшою опозиційною фракцією. А владна, правоохоронна й судова вертикалі складаються із соратників Орбана.

Система дала задню також у ще одному важливому для України аспекті. Оператор газотранспортної системи Угорщини оголосив аукціони з бронювання потужності на вхід до України. Йдеться про третій квартал цього року. Це означає, що компанія не виконуватиме розпорядження Віктора Орбана про заборону постачати газ Україні.

Очевидний зиск від прокачування російської нафти і для Петера Мадяра. Запаси в Угорщині небезкінечні, тому без імпорту НПЗ могли б стикнутися із серйозними проблемами. А це на початку каденції новому прем'єру Угорщини точно не потрібно.

Однак принаймні слів вдячності від Мадяра Україна так і не почула.

На початку тижня майбутній прем'єр Угорщини зустрівся з мером закарпатського Берегового Золтаном Баб'яком. І заговорив про утиски мовних і культурних прав етнічних угорців в Україні. Політик прагне зустрічі з Володимиром Зеленським.

Петер Мадяр і Золтан Баб'як

Мадяр ще не встиг вступити на посаду, а вже піднімає градус напруги між країнами. Угорському діячеві не подобається, що «в державному управлінні, судах і службових процедурах в Україні може використовуватися лише українська мова».

Відновлення роботи трубопроводу «Дружба» вигідне і Європейській комісії. У Брюсселі відчайдушно намагаються налаштувати дружні відносини з новим урядом Угорщини.

«Україну фактично змусили стати частиною схеми з утримання російської нафтової голки для Будапешта. І це при тому, що технічно Угорщина спокійно може отримувати нафту через альтернативний шлях — Хорватію. Питання не в трубах, питання в ціні та політичній лояльності до Москви. ЄС планує повну відмову від російських енергоносіїв з 2027 року. Але чи стане йому хребта дотиснути це рішення?» — розмірковує колишня секретарка Комітету ВР з питань енергетики, членкиня Міжнародного центру перемоги України Вікторія Войціцька.

Україна квапилася відновити роботу нафтопроводу «Дружба». Цю інформацію LB.ua підтвердили два урядових джерела, хоча остаточне рішення ухвалював не Кабінет Міністрів, а Офіс Президента.

Значним ризиком для України стали парламентські вибори в Болгарії, де перемогла партія проросійського експрезидента Румена Радева. Офіційний Київ міг остерігатися, що новий болгарський уряд не дозволив би розблокувати 90 млрд євро кредиту, які життєво важливі для війська та бюджету держави.

Та офіційно українська влада повідомила, що ремонт труби відбувався у плановому режимі.

«Ми пішли на поступки і відновили роботу “Дружби”. Тоді наш ринок нафтопродуктів очікує, що так само ми зможемо отримувати з Угорщини та Словаччини дизельне пальне. Це була б добра новина. Я б не казав, що це нам дуже сильно, але це було б справедливо. Це зручно, бо в нас логістика мінімальна. Ми б там якихось бонусів в вигляді цін не отримували, а виключно логістично це було б зручно», — пояснює аналітик консалтингової компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко.

Денис Шмигаль, віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України

Кореспондент LB.ua запитав міністра енергетики Дениса Шмигаля, чи відновить Угорщина постачання солярки до України. Експорт зупинили у ручному режимі з ініціативи Віктора Орбана.

Міністр повідомив, що наразі уряд не вів таких переговорів з угорського стороною. Хоча припустив, що подібні бесіди могли вести енергокомпанії. У Кабміні вважають, що «труба між Угорщиною та Україною має використовуватися».

«Звісно, це допоможе нам отримати додаткові обсяги. І, можливо, здешевити дизель як ресурс, який Україна отримуватиме завдяки трубопровідному транспорту. Пропрацюємо разом з компаніями “Укртранснафта” та MOL», — сказав Денис Шмигаль.

Росія затіяла нову хитру гру

Трубопровід «Дружба» на території Білорусі розділяється на дві гілки. Південна завертає до України, а північна тягнеться до країн ЄС. Саме цим шляхом з 2023 року казахстанську нафту отримує Німеччина.

Але вже з 1-го травня поставки можуть повністю припинитися з ініціативи Росії. Кремль повідомив і Німеччині, і Казахстану про нібито ремонти обладнання, які дивним чином збіглися у часі з однією з наймасштабніших нафтових криз за останні роки.

Зробити винною у зупинці прокачування Москва намагається й Україну. Мовляв, ремонти потрібно робити саме після ударів українськими дронами та ракетами.

Частина трубопроводу 'Дружба' (Freundschaft) на нафтопереробному заводі PCK у Шведті, Німеччина.

Торік через трубопровід «Дружба» Німеччина закупила понад 2 млн тонн нафти з Казахстану. За даними консалтингової компанії «Нафторинок», у разі повної зупинки постачань близько 17 % сировини може втратити нафтопереробний завод PCK у Шведті. Він є одним із найбільших НПЗ Німеччини, який забезпечує паливом до 90 % автомобілів у Берліні та Бранденбурзі.

«Якщо поставки через трубопровід зупиняються, виникає ризик дефіциту пального, зростання цін і політичного невдоволення в регіоні, де набирає вагу партія “Альтернатива для Німеччини”. Далі РФ може запропонувати “альтернативу”: постачати ту ж казахську нафту через свої балтійські порти — Приморськ та Усть-Лугу. Звідти танкерами сировину можна доставляти до Гданська чи Ростока, а потім у Шведт. У такій схемі російські порти стають важливою частиною енергопостачання Німеччини. І саме це може бути головною метою Кремля», — пояснює Сергій Макогон.

А втім, у Міністерстві економіки Німеччини заявили, що зупинка прокачування нафти з Казахстану не спричинить дефіциту пального. Хоча НПЗ у Шведті таки доведеться працювати з меншим завантаженням потужностей.

Росія з початку року інтенсивно промацує слабкі нафтові точки Німеччини та інших партнерів України.

Наприкінці березня у Італії сталася диверсія на Трансальпійському нафтопроводі (TAL). Внаслідок чого прокачування тимчасово зупинялося. Найдужче інцидент вдарив саме по Німеччині, де найбільший нафтопереробний завод країни в Карлсруе протягом кількох днів не отримував сировину. НПЗ працював на стратегічних запасах.

Як вже вдалося встановити, Трансальпійський нафтопровід зупинявся через пошкодження системи електропостачання насосної станції в Альпах. Цю справу досі розслідують правоохоронці Італії та Німеччини.