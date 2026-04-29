Мадяр їде до Брюсселя: сподівається повернути фінансування ЄС

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 29 квітня відвідає Брюссель, де зустрінеться із лідерами Євросоюзу – Урсулою фон дер Ляєн та Антоніу Коштою. Він сказав, що збирається повернути фінансування блоку, якого була позбавлена Угорщина, передає The Guardian.
Один з європейських посадовців на умовах анонімності сказав журналістам AFP, що Брюссель очікує від Мадяра не лише слів, а конкретних кроків до відкриття нової сторінки в відносинах ЄС і Угорщини. Посадовці сподіваються, що відносини з Будапештом таки вдасться налагодити.
"Величезний, потужний мандат, велика відповідальність! Ми знаємо наше завдання: ми принесемо додому фінансування ЄС, на яке угорці мають право", – сказав Мадяр перед візитом.
- Петер Мадяр, чия партія “Тиса” перемогла на парламентських виборах у квітні та розірвала 16-річну еру правління партії “Фідес” і Віктора Орбана, вчора зробив заяву про Україну. Він хоче, щоб в етнічних угорців було більше мовних можливостей в Україні, де державною мовою є українська. Мадяр запропонував провести переговори з українським президентом в місті Берегове.
- Після програшу антиукраїнського Орбана з'явилася надія на покращення відносин Києва і Будапешта. Українська влада сигналізувала про готовність до конструктивних розмов.