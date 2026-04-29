Мадяр їде до Брюсселя: сподівається повернути фінансування ЄС

Президент опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр звертається до своїх прихильників під час Національного маршу в Будапешті, 15 бе

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 29 квітня відвідає Брюссель, де зустрінеться із лідерами Євросоюзу – Урсулою фон дер Ляєн та Антоніу Коштою. Він сказав, що збирається повернути фінансування блоку, якого була позбавлена Угорщина, передає The Guardian.

Один з європейських посадовців на умовах анонімності сказав журналістам AFP, що Брюссель очікує від Мадяра не лише слів, а конкретних кроків до відкриття нової сторінки в відносинах ЄС і Угорщини. Посадовці сподіваються, що відносини з Будапештом таки вдасться налагодити.

"Величезний, потужний мандат, велика відповідальність! Ми знаємо наше завдання: ми принесемо додому фінансування ЄС, на яке угорці мають право", – сказав Мадяр перед візитом.