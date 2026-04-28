У ЄС звільнили керівницю департаменту з питань торгівлі через суперечки щодо торгової угоди зі США

Сабіне Веянд залишає посаду керівниці департаменту з питань торгівлі ЄС після суперечок із керівництвом Євросоюзу щодо торгової угоди зі США, пише Euractiv.

З 1 червня вона перейде на адміністративну посаду радника у Генеральному секретаріаті Єврокомісії, що багато хто в Брюсселі розцінює як почесну відставку.

Відхід Веянд відбувся після серії публічних розбіжностей із керівництвом ЄС щодо змісту торговельної угоди з Вашингтоном. Посадовиця, відома своєю жорсткою відданістю правилам міжнародної торгівлі, відкрито критикувала поспішні домовленості з адміністрацією Дональда Трампа. Її позиція та скептичне ставлення до поступок спричинили напруженість у відносинах із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Академічний рік 2026–2027 експосадовиця проведе в Європейському університетському інституті у Флоренції.

Відставка Веянд відкрила шлях для значних кадрових змін у топменеджменті Єврокомісії. Місце генерального директора з питань торгівлі посяде Дітте Юуль Йоргенсен, яка до цього очолювала департамент енергетики. Тоді вакантну посаду в енергетичному департаменті обійме посадовиця Селін Говер. Експерти вважають, що така ротація може свідчити про зміну підходів Брюсселя до трансатлантичних економічних відносин у майбутньому.