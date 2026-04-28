У ЄС звільнили керівницю департаменту з питань торгівлі через суперечки щодо торгової угоди зі США

Академічний рік експосадовиця проведе в Європейському університетському інституті у Флоренції.

Сабіне Веянд
Фото: Facebook/Europäische Bewegung Deutschland e.V.

Сабіне Веянд залишає посаду керівниці департаменту з питань торгівлі ЄС після суперечок із керівництвом Євросоюзу щодо торгової угоди зі США, пише Euractiv.

З 1 червня вона перейде на адміністративну посаду радника у Генеральному секретаріаті Єврокомісії, що багато хто в Брюсселі розцінює як почесну відставку.

Відхід Веянд відбувся після серії публічних розбіжностей із керівництвом ЄС щодо змісту торговельної угоди з Вашингтоном. Посадовиця, відома своєю жорсткою відданістю правилам міжнародної торгівлі, відкрито критикувала поспішні домовленості з адміністрацією Дональда Трампа. Її позиція та скептичне ставлення до поступок спричинили напруженість у відносинах із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Академічний рік 2026–2027 експосадовиця проведе в Європейському університетському інституті у Флоренції.

Відставка Веянд відкрила шлях для значних кадрових змін у топменеджменті Єврокомісії. Місце генерального директора з питань торгівлі посяде Дітте Юуль Йоргенсен, яка до цього очолювала департамент енергетики. Тоді вакантну посаду в енергетичному департаменті обійме посадовиця Селін Говер. Експерти вважають, що така ротація може свідчити про зміну підходів Брюсселя до трансатлантичних економічних відносин у майбутньому.

  • У липні 2025 року США та ЄС уклали торговельну угоду. Імпортне мито США для ЄС становитиме 15% (як і мито ЄС для США).
  • Причиною жорсткої позиції Вашингтона став значний дефіцит торгівлі товарами з ЄС, який у 2024 році склав понад 235 мільярдів доларів. Американська адміністрація намагалася вирівняти цей баланс за допомогою тарифів, тоді як Брюссель наполягав на збереженні правил вільної торгівлі.
  • У січні цього року Європейський парламент офіційно призупинив роботу над ратифікацією торгової угоди. Хоча голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн називала її «сильною угодою», що забезпечує стабільність бізнесу, депутати Європарламенту заявили, що «бізнес як завжди» більше неможливий.
  • Приводом для демаршу Брюсселя стали заяви Трампа щодо Гренландії та запровадження нових мит.
