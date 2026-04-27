Викрито агентурну мережу РФ, яка готувала вбивства та теракти в Україні та ЄС

Нацполіція з європейськими колегами викрила агентурну мережу РФ, яка готувала вбивства та теракти в Україні та країнах ЄС.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

До складу мережі входили громадяни кількох держав, зокрема України, Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Латвії та Греції. Серед потенційних жертв – українські журналісти, військовослужбовець ГУР МО України, а також іноземні громадяни. Зокрема російський громадський діяч, опозиційно налаштований до влади країни-агресора, а також литовець – проукраїнський активіст, який публічно критикує політику РФ.

Наразі 13 особам повідомлено про підозру, 9 з них – затримано на території країн ЕС, щодо 4 – видано європейські ордери на арешт.

Детальніше про операцію

Фігуранти здійснювали незаконне спостереження за визначеними особами, збирали інформацію про їх місцеперебування, маршрути пересування та контакти, після чого планували їх фізичну ліквідацію.

Українські поліцейські задокументували прямі контакти деяких учасників з представниками російських спецслужб та факти вербування громадян України для виконання завдань ворога, зокрема неповнолітніх, соціально незахищених і внутрішньо переміщених осіб – тих, ким легше маніпулювати. Також серед подальших намірів групи було вчинення нових злочинів терористичного характеру, зокрема спрямованих на підрив військової допомоги Україні.

Фінансування злочинної діяльності здійснювалося через багаторівневу систему з використанням підставних осіб, банківських інструментів та криптовалюти. За результатами аналітичного дослідження, проведеного кіберполіцією, встановлено ланцюги транзакцій та підтверджено використання криптоактивів для розрахунків між учасниками мережі.

У межах міжнародної операції проведено затримання виконавців на території Литви та країн Європейського Союзу, обшуки – в Україні, Польщі та Греції, а також встановлено осіб, причетних до фінансування та координації злочинної діяльності.

Наразі правоохоронними органами Литовської Республіки повідомлено про підозру 13 особам, із яких 9 затримано, а щодо 4 – видано європейські ордери на арешт. Трьох учасників агентурно-бойової групи, затриманих за кордоном, вже передано до Литви, щодо ще двох – тривають відповідні процедури.

Координацію та зв’язок із іноземними партнерами забезпечував Департамент міжнародного поліцейського співробітництва, а правову взаємодію – за участю Eurojust. Міжнародна взаємодія здійснювалася за підтримки Europol, зокрема в межах проєкту AP Dolphin та Європейського центру боротьби з тероризмом (ECTC), із використанням платформи Virtual Command Post.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Правоохоронці встановлюють усіх учасників агентурної мережі, її кураторів та канали фінансування з метою повного припинення діяльності та недопущення реалізації злочинних намірів.