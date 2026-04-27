У Чорноморську внаслідок обстрілу стався вилив олії у море

На поверхні води утворилася пляма орієнтовно 400 на 200 метрів. 

У Чорноморську внаслідок обстрілу стався вилив олії у море
Унаслідок обстрілу в Чорноморську стався вилив олії в море
Фото: Державна екологічна інспекція

У Чорноморську після обстрілу росіянами акваторії порту стався вилив соняшникової олії. Удар зруйнував резервуар із олією об'ємом у 6 000 тонн.

Служби Чорноморської філії ДП "Адміністрація морських портів України" оперативно локалізувала наслідки, встановила бар'єри для стримування розтікання і перекрила дощову каналізацію. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу. 

"Державні інспектори під час виїзду провели обстеження місця події. Забруднення ґрунтів не зафіксовано, оскільки ділянка має бетонне покриття. Водночас встановлено витік олії в акваторію порту. На поверхні води утворилася пляма орієнтовним розміром 400 на 200 метрів. Для її стримування розгорнуті бонові загородження", – повідомили в інспекції. 

Після лабораторних досліджень проб води визначать фактичний рівень забруднення. 

﻿
