ЦПД: Росія поширює фейк про те, що український молодий військовий вбив на Черкащині пенсіонера

Насправді ця історія є цинічною маніпуляцією на ґрунті кримінальної хроніки.

Російські Telegram-канали поширюють фейк про те, що у Черкаській області у селі Озірна “24-річний бойовик ЗСУ” убив ножем пенсіонера.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Росіяни пишуть, що “військовий” нібито є учасником програми “контракт 18-24” та “дезертиром із 22-ї ОМБр”.

Насправді ця історія є цинічною маніпуляцією на ґрунті кримінальної хроніки. 22 квітня на Звенигородщині справді сталося вбивство 69-річного чоловіка після вуличного конфлікту. Водночас затриманий 25-річний місцевий мешканець не має жодного стосунку до ЗСУ і не є учасником програми “18-24”.

Ворог використав трагічний випадок для розпалювання ненависті до молодих військовослужбовців та створення ілюзії “небезпечного тилу”, де нібито панують дезертири та насильство.