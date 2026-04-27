ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вночі масовано атакували Одесу. Серед постраждалих є діти (доповнено)

Зафіксовані пошкодження у Приморському, Хаджибейському та Київському районах міста.

Наслідки російської атаки у Одесі
Фото: Одеська МВА

У ніч на 27 квітня російська армія масовано атакувала Одесу. За медичною допомогою звернулися 11 людей, серед яких двоє дітей: 10-річна дівчинка та однорічний хлопчик. Зафіксовані пошкодження у Приморському, Хаджибейському та Київському районах міста.

Про це у телеграмі написав начальник Одеської МВА Сергій Лисак, начальник ОВА Олег Кіпер та облпрокуратура. У АМКУ повідомили, що унаслідок атаки пошкоджено енергетичний об’єкт на території вантажного терміналу порту, виникли локальні загоряння, які оперативно ліквідували. 

Також під час руху українським морським коридором отримало незначні пошкодження і загоряння на борту торговельне судно RAMCO під прапором Науру. 

Наслідки російської атаки у Одесі

«Ніч була надзвичайно важкою. Ворог здійснив масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру Одеси», – йдеться у повідомленні Лисака.  

Доповнення. Кіпер написав, що пошкоджень зазнала також припортова територія. 

У Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень. Там постраждали житлові будинки, готель та об'єкти в центрі міста. У цьому районі отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей.

Також під ударом опинилися Хаджибейський та Київський райони. Там ворог поцілив у житлові багатоповерхівки, приватну забудову та авто.

Доповнення: за даними прокуратури, зруйновані два поверхи у 4-поверховому житловому будинку, пошкоджено 15-тий поверх 24-поверхівки, дах 8-поверхового житлового будинку, 2 приватних домоволодіння. Також пошкоджено 5 автомобілів. 

Від ворожої атаки постраждали одинадцять людей: три жінки віком 26-50 років, шестеро чоловіків 27-63 роки, а також 10-річна дівчинка та однорічний малюк. 

Понад 250 співробітників служб та комунальників працювали на місцях усю ніч. Постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу, а мешканцям пошкоджених будинків - допомогу та консультації щодо компенсацій.

