Діти, які втратили батьків через війну: чому головний виклик для суспільства розпочнеться через 5-10 років

Майже кожна друга розмова з потенційними донорами сьогодні – про гуманітарну допомогу. І це абсолютно зрозуміло: коли країна живе у війні, хочеться закривати найтерміновіші потреби тут і зараз. Але я дедалі частіше думаю про інше. Якою буде Україна через 10 років, якщо ми не почнемо системно вкладати у психологічну підтримку та освіту дітей, які пережили втрату?

Фото: EPA/UPG

Ми можемо виростити покоління дітей, які навчилися виживати, але так і не отримали опори для майбутнього. Зовні вони можуть здаватися адаптованими, дисциплінованими, вдячними. Але всередині це часто діти, які втратили базове відчуття безпеки, контроль над власним життям і здатність уявляти своє майбутнє.

І поки суспільство здебільшого говорить про негайну підтримку таких родин (гуманітарну допомогу, фінансові виплати, психологічну кризову підтримку тощо), ми майже не згадуємо про інше: що буде далі з дітьми, які втратили внаслідок війни одного чи обох батьків. Що буде з ними через п’ять або десять років, якщо країна тоді вже почне жити в логіці «після війни», а самі діти увійдуть у підлітковий або дорослий вік разом із досвідом втрати, який нікуди не зникне.

Насправді головний виклик для дітей загиблих героїв почнеться не зараз. Він почнеться тоді, коли навколо стане менше уваги, менше суспільної мобілізації й менше готовності постійно дивитися в бік чужого болю. Саме тоді стане зрозуміло, чи змогли ми побудувати для цих дітей не тимчасову допомогу, а систему довгострокової підтримки.

Україна поки що не до кінця усвідомлює масштаб цього виклику. Ми звикли мислити категоріями негайної допомоги: закрити базові потреби, забезпечити родину, підтримати психологічно після втрати. Але дитина, яка втратила батька чи матір через війну, не «переживає трагедію» за кілька місяців чи навіть років. Втрата вбудовується в її дорослішання. Вона змінює спосіб формування довіри до світу, власної ідентичності, відчуття безпеки, здатності будувати стосунки й планувати майбутнє.

Суспільства зазвичай добре реагують на гострий біль, але дуже погано працюють із його довгими наслідками.

Сьогодні дитина може отримати допомогу, увагу, підтримку. Але що буде далі? Що станеться, коли їй виповниться 16? 18? 22? Коли вона зіткнеться з потребою будувати кар’єру, шукати власне місце в житті, створювати близькі стосунки, брати відповідальність за себе? Саме тоді травма часто повертається з новою силою.

Ми вже бачимо, що для багатьох дітей втрата батьків через війну стає не лише емоційною трагедією, а й фактором довгострокової соціальної нерівності. Після смерті одного з батьків родина майже завжди опиняється в ситуації різкого звуження можливостей: менше ресурсів, більше психологічного навантаження на іншого з батьків чи опікунів, менше доступу до якісної освіти, розвитку, додаткових занять, міжнародного досвіду, середовищ підтримки.

І якщо держава та суспільство не почнуть мислити стратегічно вже зараз, через кілька років ми можемо зіткнутися не просто з поколінням травмованих дітей, а з поколінням молодих людей, які почуватимуться покинутими після того, як країна перестане активно говорити про їхню втрату.

Саме тому підтримка дітей загиблих у війні не може обмежуватися гуманітарною допомогою чи одноразовими виплатами. Бо проблема давно вже не лише гуманітарна, а й суспільна, освітня, психологічна і навіть економічна.

Ми часто говоримо про відбудову країни через інфраструктуру, інвестиції, економіку. Втім, одна з головних інвестицій у післявоєнну Україну – це те, чи зможемо ми виростити покоління дітей, які не залишаться сам на сам із власною травмою.

Тут важливо чесно сказати: психологічна підтримка – це не «додаткова опція» і не привілей. Це фундамент, без якого неможливо говорити ні про освіту, ні про соціалізацію, ні про розвиток. Дитина, яка живе в стані хронічної втрати й внутрішньої тривоги, не може повноцінно вчитися, планувати майбутнє чи відчувати стабільність.

Саме тому комплексний підхід до підтримки дітей сьогодні стає критично важливим. Потрібна не просто допомога «по запиту», а довгостроковий супровід. Не реакція на окрему кризу, а розуміння траєкторії життя дитини.

У нашому фонді «Діти Героїв» ми бачимо, наскільки сильно змінюються потреби дитини залежно від її віку й етапу проживання втрати. Комусь у перші місяці потрібна екстрена гуманітарна підтримка. Комусь – стабільна присутність кейс-менеджера, який допомагає родині не залишитися наодинці з побутовими й бюрократичними проблемами. Для когось критично важливою стає можливість повернутися в безпечне середовище однолітків, відчути нормальність життя через спілкування, навчання чи спільні активності.

І дуже часто освіта стає не «питанням майбутнього», а способом утримати дитину в житті тут і зараз. Бо освіта після втрати – це не лише про знання, а й про відчуття перспективи. Про повернення суб’єктності та можливості знову уявити власне майбутнє.

У суспільстві досі існує небезпечна ілюзія, що дитяча психіка «адаптується швидше». Насправді діти просто часто не мають інструментів, щоб повністю проговорити свій біль. Вони вчаться жити поруч із ним. Але непрожита травма нікуди не зникає. Вона може проявитися через роки у вигляді депресії, тривожних розладів, проблем із довірою, агресії, емоційної ізоляції чи нездатності будувати стабільне життя.

І саме тому питання підтримки дітей загиблих героїв – це питання не лише співчуття, а й того, якою буде Україна через десять років.

Ми багато говоримо про ветеранів як про людей, які після війни потребуватимуть системної підтримки та інтеграції. Водночас поруч із ними виростає ціле покоління дітей, чий досвід війни теж визначатиме майбутнє країни. Їхня довіра до суспільства формуватиметься через дуже просту річ: чи були вони потрібні країні не лише в момент трагедії, а й після того, як увага до неї зникла.

Найбільший ризик сьогодні – не нестача співчуття, а коротка пам’ять. Бо головний виклик для цих дітей почнеться саме тоді, коли війна перестане бути центром суспільної уваги.