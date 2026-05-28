Навчання ветеранів після завершення служби: досвід, мотивація та можливості

Сьогодні в Україні з’являється дедалі більше ініціатив і програм, які допомагають ветеранам пройти цей шлях. Саме про цей досвід навчання, мотивацію та нові можливості розповідає ветеран Віктор Мальков, який обрав для себе антикорупційну сферу.

Тисячі українських ветеранів вже зіткнулися з цим переходом. І дедалі більше з них обирають шлях назад до навчання. Це можливість отримати нові знання, переосмислити свій досвід і відкрити для себе нові професійні напрямки.

Після завершення служби перед багатьма ветеранами постає новий етап – повернення до цивільного життя. Разом із ним приходять питання роботи, зміни професійного шляху та пошуку себе поза армією.

Фото: МВС

«Ти ніби різко випадаєш з цієї системи»

Ветеран та нині студент Національного університету «Києво-Могилянська академія» на магістерській програмі “Антикорупційні студії” Віктор Мальков каже, що після служби найважче – не втратити себе у новій реальності.

«На службі все зрозуміло: є задача, є відповідальність, є люди поруч і ти знаєш, за що стоїш і навіщо. А в цивільному житті ти ніби різко випадаєш із цієї системи. З’являється відчуття, що треба починати майже з нуля – знову шукати себе, свій напрямок, своє місце».

Найскладнішим, виявилося не знайти роботу, а перебудуватися всередині. Звикнути до ритму, де немає чітких наказів, де кожне рішення знову тільки твоє і де не існує єдиної правильної відповіді.

«Там ти звик жити в напрузі, в чітких рамках, де кожне рішення має вагу. А тут зовсім інший ритм, інші правила і не завжди зрозуміло, як правильно. Але цей досвід тебе не ламає назавжди. Він або знищує, або робить сильнішим. І якщо ти проходиш цей етап – ти вже зовсім по-іншому дивишся на життя і на людей».

Поштовхом до навчання для Віктора стала програма Центру лідерства захисників України НаУКМА. Те, що він там побачив, змінило його уявлення про те, яким може бути навчання після служби.

«Це не просто лекції. Це люди, які змушують думати і дивитися на речі глибше. Середовище, де твій досвід – не тягар і не привід для жалості, а ресурс».

Після цього він вступив на магістерську програму «Антикорупційні студії». Вибір, який на перший погляд може здатися несподіваним, але не для того, хто бачив, як корупція впливає на боєздатність і на людей.

«Я бачив, як корупція руйнує системи зсередини і послаблює державу в найкритичніші моменти. І в якийсь момент приходить розуміння: або ти просто приймаєш це як є, або починаєш розбиратися і впливати. Мені не цікаво просто говорити, що все погано. Мені важливо розуміти, як це працює і як це змінювати».

Попит є. Системної відповіді поки що немає

Маргарита Чабанна, завідувачка кафедри політології НаУКМА, на якій реалізується магістерська програма, працює з ветеранами як зі студентами вже не перший рік. І каже прямо: попит є, а системної відповіді на нього поки що немає.

Після демобілізації значна частина ветеранів стикається з необхідністю повної перекваліфікації. Попередня спеціальність може бути недоступною, неактуальною через зміни ринку праці, або людина просто більше не хоче займатися тим, чим займалась до війни. Пріоритети змінюються.

«Навчання для ветеранів – це не просто диплом. Соціальна функція не менш вагома, ніж професійна. Освітнє середовище повертає людину до спільноти, відновлює комунікацію, дає відчуття руху вперед. Для багатьох ветеранів це не менш важливо, ніж сам зміст навчання.

Але тут є проблема, яку варто казати прямо: система освіти поки що не повністю готова до цієї аудиторії.

Ветерани – особливі студенти. Вони приходять із вже сформованою дисципліною і практичним розумінням того, як працює держава зсередини. Але потребують гнучкості, індивідуального графіку, психологічної підтримки і, головне, середовища, де їхній досвід сприймається як перевага, а не як складність.

«Найсуттєвіше, що відрізняє ветеранів як студентів, – це їхня мотивація. Вони приходять не за дипломом. Вони приходять, щоб стати агентами змін. І це відчувається з першого дня».

Університети поступово адаптуються. Але цей процес іде повільніше, ніж того вимагає ситуація. Програм із гнучким графіком, реальною фінансовою підтримкою для ветеранів і продуманим психологічним супроводом – одиниці. А потреба вже є, і вона буде тільки зростати.

Саме тому, за її словами, для них важливо не просто отримати теоретичні знання, а бачити, де і як їх можна застосувати.

«Антикорупційна тематика нерідко сприймається ветеранами як можливість долучитися до реформування країни та її відбудови. Це продовження того, за що вони воювали».

Але є і зворотний бік. Освітній процес для ветеранів потребує більшої гнучкості, ніж стандартне навчання може запропонувати.

«Це стосується індивідуального графіку навчання, психологічної підтримки і, насамперед, формування максимально дружнього, безпечного та інклюзивного освітнього середовища. Без цього навіть найкраща за змістом програма може не спрацювати».

Ветерани після навчання можуть працювати в антикорупційних структурах, органах державної влади, громадському секторі, міжнародних організаціях і бізнесі.

«Для них це можливість долучитися до процесів державотворення у навчання в антикорупційній сфері. Їхній досвід служіння державі, поєднаний із знаннями у сфері доброчесності та належного урядування, може стати важливим ресурсом для зміцнення інституцій. Це цінно і для країни і для самих ветеранів».

Автори: Віктор Мальков, колишній військовослужбовець, підприємець та Маргарита Чабана, керівниця освітніх програм ACREC, завідувач кафедри політології НаУКМА